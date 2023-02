Una vita in viaggio alla scoperta degli altri

Dalla Stazione di Montale a una riserva indiana in Sud Dakota, da una Casa della Natura e delle Erbe in Basilicata alla esperienza coi Masai in Tanzania, dalle letture di Jack London e Hermann Hesse alla scrittura di romanzi. La giovane esistenza di Mario Mari, 27 anni, originario di Stazione, è un viaggio alla scoperta del mondo e degli uomini. In questo momento Mario è a tornato a Montale dove presenta un suo libro "Lettere dal Myanmar" nell’ambito di una mostra di foto di Stefano Lotumolo (primo premio assoluto dell’Aci Pistoia Photo Contest 2022), e del fotografo birmano Ta Mwe aperta al Centro Nerucci di Montale (chiusura stasera alle 21), sulla rivoluzione in corso in quel paese asiatico. Mario Mari ha fatto le elementari alla Stazione, le medie a Montale e si è diplomato all’alberghiero di Montecatini, poi, a 19 anni, mentre era in vacanza con la famiglia all’isola d’Elba c’è stata la svolta: "Ho visto in televisione il film Into the Wild – racconta – e il giorno dopo ho gettato via il telefono e sono partito, dalla stazione di Montale ho preso il treno senza sapere ancora per dove. Volevo cambiare prospettiva, ampliare gli orizzonti".

Mario si ritrova a Madonna di Campiglio, finisce i soldi e pernotta in sacco a pelo: "Mangiavo poco e camminavo molto, trovavo la magia in ogni cosa, tante emozioni, un’apertura al mondo, poi ho intrapreso il cammino di San Jacopo, con pochissimi soldi, nelle soste cucinavo e suonavo la chitarra. Ho peregrinato in Italia, per tanti chilometri, più di tremila, ho conosciuto tante persone e tanti luoghi finchè mi sono fermato in Basilicata, che è la terra di mia nonna". Nel paesino di Tito, in provincia di Potenza, Mario ha aperto con la sua compagna una Casa della Natura e delle Erbe sul modello del Gruppo Italiano degli Amici della Natura, un posto dove coltivava l’orto, imparava dai contadini, faceva corsi di erbe spontanee e accoglieva chiunque vi si volesse fermare, per stare insieme, condividere le attività e le conoscenze lasciando solo una "offerta consapevole". Di quella vita in Basilicata Mari racconta nel libro "Noah o elogio della vita di campagna". Dopo tre anni si chiude l’esperienza lucana e Mario accompagna un indiano sioux nel ritorno in America nella sua riserva e qui, tra i nativi americani, rimane molto tempo, riuscendo a conquistare la loro fiducia e condividendo tutto della loro vita fino ai rituali e alle cerimonie religiose. Traccia di quell’esperienza c’è in un libro di Mari, da poco uscito, col titolo "Perdere la bussola".

"La scrittura è sempre stata una mia passione – dice – fin da ragazzo. Tornato in Italia dall’America Mari incontra Lotumolo e con lui si impegna nell’attività editoriale con la casa editrice Sbam e con i progetti, promossi da Lotumolo, per creare pozzi per l’acqua in Tanzania, paese dove Mari si reca, insieme a Lotumolo e Folco Terzani, il figlio di Tiziano. Ora Mario è a Montale e si guadagna da vivere lavorando in un vivaio, ma il suo sguardo è ancora oltre, verso la scrittura e verso il mondo.

Giacomo Bini