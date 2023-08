Una vita dedicata alla prevenzione Diabete, premiato il dottor Anichini

L’Associazione diabetici pistoiesi è stata tra i promotori della consegna di un attestato di merito al dottor Roberto Anichini, responsabile del servizio di diabetologia di Pistoia e Pescia e del Centro aziendale podopatia diabetica. Un riconoscimento non solo per il servizio che il dottor Anichini ha dato in tutti questi anni alla comunità, ma anche per la recente nomina come vice presidente D-Foot international, organizzazione mondiale che si occupa della realizzazione delle linee guida e della prevenzione, diagnosi e cura del piede diabetico. L’evento si è svolto il 29 luglio scorso, nella sede del Museo dello Spedale del Ceppo ed è stato organizzato da Associazione diabetici pistoiesi e associazione culturale Amici del Ceppo, con il patrocinio dell’Azienda Usl Toscana Centro e della Società della salute pistoiese. La vice presidenza del D-Foot international, oltre a essere un riconoscimento individuale per la professionalità del dottor Anichini, è anche un riconoscimento per la comunità scientifica nazionale, regionale e locale.

L’attestato di merito è stato consegnato da Isa Vannucchi (presidente Amici del Ceppo), Alessio Arcaleni (presidente Associazione diabetici pistoiesi) con la dottoressa Anna Maria Celesti, presidente della Società della salute. L’Associazione diabetici pistoiesi è nata nel 1987, con lo scopo di informare, difendere e tutelare gli interessi delle persone affette da diabete, con alla base di tutto la prevenzione. "Oltre a lavorare sulla prevenzione e sul sostegno alle persone con diabete – spiegano dall’associazione – abbiamo sempre collaborato con molte realtà di volontariato, ma anche con Usl e Comune, per cercare di portare avanti il vero significato della parola volontariato".

L’Associazione non interrompe il proprio servizio nel mese di agosto: la sede rimane aperta il lunedì e il giovedì dalle ore 9 alle 11.30. L’Associazione diabetici, nel sottolineare i trentasei anni di attività in ambito locale, ma anche regionale e nazionale, ricorda che ha sempre aderito e partecipato alle iniziative della Federazione Toscana diabetici, lavorando e lottando per i diritti del paziente diabetico anche a livello nazionale.

"La collaborazione con il servizio di diabetologia di Pistoia è sempre stato un punto di riferimento per l’associazione, per la realizzazione di tutte le iniziative ed eventi di informazione e prevenzione e continuerà – assicura– a esserlo anche in futuro".

Piera Salvi