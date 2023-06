Una vera invasione di note In scena la Festa della musica Tanti eventi per tutti i gusti

Concertini e iniziative in ogni angolo per celebrare al meglio la Festa della musica, a rendere omaggio a una delle arti capaci probabilmente più di altre di unire, avvicinare, alimentare il sogno e le emozioni a partire da un linguaggio davvero universale. Sono una trentina gli appuntamenti che si concentreranno nelle giornate del 16, 17, 18 e 21 giugno a far suonare i generi più eterogenei, parlando al pubblico la lingua delle musiche popolari, d’autore, di blues e di etnica. La mappa dei luoghi che accoglieranno gli appuntamenti è fitta, in un viaggio che s’inaugura venerdì 16 giugno (ore 18) nel cortile della Magnolia dove ad esibirsi sarà la Filarmonica Borgognoni. Si prosegue alle 20, stesso giorno, in piazza Mandela alle Fornaci con ‘Le danze popolari: un ponte tra noi e gli altri’, apericena e spettacolo con il gruppo di ballo L’Aura di Castellina. Si alza l’asticella degli eventi già sabato 17 giugno: s’inizia alla biblioteca San Giorgio (ore 10) con i Grilli Cantanti di Lucia Caramelli in concerto, per proseguire alle 17 al Giardino volante in un’esibizione dei Teatrini viaggianti pensata per i bimbi dai 3 agli 8 anni.

Alle 18 triplo appuntamento: alla San Giorgio iniziativa di YouLab Pistoia coi musicisti Ukulollo e Francesco Carmignani mentre in piazza dello Spirito Santo concerto del Bob Jay Trio e in piazza della Sala il Trio Mutanda. La scuola G-style si esibirà alle 18.30 in piazza del Duomo, mentre alle 19 nel Giardino d’autore di Palazzo Fabroni evento musicale ‘La caccia’ nell’ambito della mostra ‘Mezz’aria’. Alle 21 altre quattro eventi: in piazza dello Spirito Santo show di Enzo Panichi, in piazza della Sala i Blues & Jetta, nel cortile della Magnolia Silvia Benesperi e Piero Frassi in un omaggio a Modugno e Tenco e all’ex Mèlos spettacolo teatrale dei ragazzi dell’Officina delle opportunità.

Il clou della Festa si concentra nella giornata di domenica 18. Proviamo ad elencare: sul sagrato della chiesa di Sant’Ignazio di Loyola si esibisce il coro millevoci dell’Accademia Gherardeschi (ore 10.30), alle 11 al Parterre aperitivo musicale con la Borgo band, alle 16 sempre al Parterre jam session a cura della Filarmonica Borgognoni, alle 18 in piazza dello Spirito Santo sarà la volta de Le Figliole e in piazza del Duomo dei MaBerliner & Friends; ancora alle 18, ma in via Cavour, esibizione dei Pistoia Blues Clinics, mentre alle 18.30 al Funaro Mabellini Modern Music con le classi di musica moderna della scuola. Alle 21 sincronia d’eventi: in piazza dello Spirito Santo concerto della Giacomo Gèk Ferretti Band, in piazza del Duomo la Tnt & Dynamite Blues Band, in piazza della Sala The Skiffles e al Polo Puccini-Gatteschi incontro su ‘Il Blues delle origini’ con Fabrizio Berti. Nel giorno del solstizio d’estate, 21 giugno, in cui è fissata la ricorrenza vera e propria, ancora eventi: alle 17 nella Galleria Nazionale esibizione degli allievi e delle allieve delle scuole di musica pistoiesi, alle 18 sotto le logge di Palazzo comunale concerto del Coro etnico Agorà, alle 21 in piazza della Sala concerto di Fabrizio Berti Jug Band e alla stessa ora nel giardino d’autore di Palazzo Fabroni dj set a cura di Riccardo Giovannetti.

linda meoni