Una tribuna in più al sussidiario. Potrà ospitare attività agonistiche

"Il contesto attuale è differente rispetto a quando il progetto venne presentato. E c’è a nostro avviso la possibilità di modificarlo, potendo così ottenere un campo sportivo idoneo per l’attività agonistica". Il vicesindaco Patrizio Mearelli ha fatto il punto sulla riqualificazione del campo sussidiario del Raciti, per un’operazione attualmente in corso da oltre 2.500.000 euro, finanziata con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il progetto originale prevedeva, com’è noto, l’ampliamento delle dimensioni del campo da gioco (compatibilmente con la superficie di proprietà comunale disponibile), e il rifacimento completo del fondo con la realizzazione di un manto in erba sintetica e dell’impianto di illuminazione. Proprio pochi giorni fa, con una delibera di giunta, l’amministrazione comunale ha proposto una modifica al piano che dovrebbe riguardare interventi collaterali inizialmente non programmati, partendo dalla costruzione di una piccola tribuna e dei servizi a questa collegata. Un’iniziativa che mira a far sì che il nuovo terreno di gioco possa non solo ottenere l’agibilità, ma soprattutto l’omologazione da parte della Figc per lo svolgimento di partite di campionato e manifestazioni agonistiche. Una certificazione che permetterà al nuovo campo di non essere quindi utilizzato solo per gli allenamenti, ma anche per l’attività agonistica: potrà insomma ospitare iniziative sportive, rappresentando una sorta di alternativa al campo principale. E’ un’opera che si interseca con l’intervento che riguarda la ristrutturazione e l’ottenimento dell’agibilità dello stadio: in questo caso specifico stanno proseguendo le operazioni di adeguamento sismico e impiantistico delle tribune esistenti, ma prima della riapertura è necessario procedere alla realizzazione di una nuova via di esodo, alla demolizione degli spogliatoi esistenti e alla realizzazione di un nuovo fabbricato a uso spogliatoi. Sulla base di questi riscontri, in un’ottica di insieme, la giunta Romiti ha dato mandato agli uffici di valutare la modifica del progetto Pnrr del campo sussidiario: "Per consentire la pratica agonistica e la contestuale presenza di pubblico, con capienza di almeno 150 persone".

Giovanni Fiorentino