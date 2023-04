"Una targa per il granduca Leopoldo"

Ricordare il granduca di Toscana Pietro Leopoldo, primo sovrano al mondo ad abolire la pena di morte, con una targa oppure con l’intitolazione di un parco-giardino o di una strada. E’ la proposta dei consiglieri della Lega Salvini Agliana, Luca Belli e Paolo Santiccioli, con una mozione approvata a maggioranza nell’ultimo consiglio comunale. La mozione, illustrata da Paolo Santiccioli, fa presente che il 30 novembre 2000 è stata istituita la ‘Festa della Toscana’ in ricordo dell’entrata in vigore del Codice Leopoldino il 30 novembre 1786, primo codice penale al mondo ad abolire la pena di morte. "Un gesto rivoluzionario" – ha ricordato Santiccioli, portando poi l’attenzione sui molti Paesi che ancora prevedono la pena di morte nel loro ordinamento penale. "Nel 2022 le esecuzioni capitali sono state 700 in 56 Paesi" - ha informato il consigliere della Lega evidenziando. Tredici i voti favorevoli, sia dalla maggioranza che dall’opposizione che, pur con sfumature diverse, hanno ritenuto il tema importante e i simboli che lo ricordano ancora necessari e educativi per le giovani generazioni. Astenuti i tre consiglieri della lista Agliana civica.

Piera Salvi