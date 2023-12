Una "strenna" dolceamara. L’abbraccio degli sportivi

Una tradizione lunga cinquant’anni e che continua a mantenere viva la passione per la Pistoiese. La strenna arancione è qualcosa di più di un semplice appuntamento natalizio, di uno scambio di auguri formale: è l’amore, il calore che i tifosi arancioni vogliono fare sentire alla squadra. Nata negli anni ‘70 dalla volontà del Club Arancione I Fedelissimi, la strenna arancione si è sempre svolta ogni anno indipendentemente dalla categoria, dai successi o dalle sconfitte della squadra, dalle dirigenze e dai presidenti che in questi anni si sono succeduti. Giovedì sera al Nursery Campus della Vannucci Piante è andata in scena l’edizione 2023 con al timone la presidente Lisetta Sforzi ed il presidente onorario Mauro Baiocchi, che c’è sempre stato fin dalla prima edizione. Presente ovviamente Vannino Vannucci a fare gli onori di casa e tutta la squadra al completo compreso lo staff tecnico e alcuni dirigenti. Per una sera tutti i problemi, le vicissitudini e il momento decisamente delicato dell’Olandesina sono stati messi da parte: c’è stata solo la voglia di far sentire ancora una volta la vicinanza dei tifosi alla squadra e di ringraziare i giocatori, allenatore e staff per il grande lavoro che stanno portando avanti tra mille difficoltà. Come da tradizione il clou della serata è coinciso con la consegna della strenna a tutti i giocatori arancioni, allenatore e staff che si sono alternati sul palco per la foto di rito. E sono stati proprio giocatori e tecnici i primi a dimostrare tutto il loro dispiacere per la situazione che si è venuta a creare e che coinvolge tutti, tifosi e città.

M.I.