Una strada più grande a Candeglia Passerà da cinque a sette metri

Partirà domani, giovedì 20 luglio, l’intervento di ampliamento di via Crespole e Fabbriche a Candeglia. Intanto da oggi, mercoledì 19 luglio, sarà allestito il cantiere dei lavori affidati, tramite gara, alla ditta “Soc. Ing. Magnani srl di Lamporecchio“, per un investimento complessivo di 210.000 euro. I lavori risolveranno le criticità che pregiudicano la sicurezza stradale del tratto compreso tra le intersezioni con via dei Lombardi e via Rodari, dove la carreggiata diventa così stretta (meno di 5 metri), da offrire un’unica corsia di marcia e creare code di auto negli orari di punta, a cui si aggiunge scarsa visibilità sulle curve.

I lavori consistono in un intervento di ampliamento della sede stradale, delimitata da un lato dal muro in pietrame a sostegno del terreno retrostante e dall’altro da muri di confine con proprietà private, per circa ottanta metri, passando così dagli attuali 5 metri di larghezza della carreggiata a 7 metri. Sarà smontato il muro in pietra nel tratto tra via Rodari e il civico 18 di via Crespole e Fabbriche, sarà eseguito lo scavo e sarà realizzato un nuovo muro in calcestruzzo armato. Completeranno l’operazione la posa delle zanelle stradali, il rifacimento dell’asfalto, la messa a quota dei chiusini e la sistemazione della segnaletica, orizzontale e verticale. Via Crespole e Fabbriche è una strada che presenta un notevole flusso di traffico in quanto principale accesso per le frazioni collinari della valle della Bure, a nord di Candeglia e quindi per raggiungere Cignano, Iano, Germinaia, Baggio e Villa di Baggio. Con l’allargamento potranno essere realizzate due corsie: una per andare in direzione nord e l’altra verso sud. "Sono lavori molto importanti e attesi – evidenzia Alessio Bartolomei, assessore a viabilità e infrastrutture – che consentiranno una migliore transitabilità e fruizione di quel pericoloso incrocio. L’intervento avrà ripercussioni sulla viabilità: per almeno un mese senso unico alternato verso la valle di Baggio e Villa di Baggio. Proprio per questo motivo chiediamo a chi transita nella zona di avere pazienza fino al termine dei lavori". Per permettere l’intervento sono previste modifiche alla viabilità dal 20 luglio al 30 settembre.

In via Crespole e Fabbriche (tratto tra via Gianni Rodari e via Crespole e Fabbriche area di parcheggio) divieto di sosta con rimozione forzata. In via Crespole e Fabbriche (tratto tra via Gianni Rodari e via Crespole e Fabbriche civico 32) divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e il traffico sarà deviato sulla porzione della carreggiata che resterà libera, con senso unico alternato regolato da un semaforo.