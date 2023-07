Una strada di 900 metri senza asfalto

La strada che porta al paese di Cutigliano è al centro di una polemica rovente: i lavori promessi non sono stati eseguiti. A novembre dello scorso anno la Provincia emanò l’ordinanza 1452022 che istituiva la limitazione della velocità a 30km orari e regolamentazione di strada deformata su tutto il tratto di strada, dopodiché sembra essersi dimenticata del paese. A esprimere il disagio degli operatori turistici è Emanuele Sichi, commerciante di terza generazione, attivo nel Ccn e nella Pro Loco: "Abbiamo chiesto a più riprese che si intervenisse su una strada che è ai limiti della percorribilità in estate, con il ghiaccio ancora peggio, ma oltre ai cartelli con i limiti di velocità, la Provincia non ha fatto nulla. Questa situazione danneggia tutti gli operatori, loro pensano con i cartelli di aver risolto il problema, invece si sono solo tolti dalle responsabilità e tocca a noi subire le conseguenze del loro disservizio. I turisti, che fortunatamente ci vogliono bene, ci prendono in giro e qualcuno si manifesta esasperato dalle buche, oltre alle attività paesane ne pagano le conseguenze anche quelle oltre al paese, come Melo e Doganaccia". A fare eco all’imprenditore è il consigliere provinciale Andrea Tonarelli (foto): "E’ dal 2017 che chiediamo l’intervento sulla sp 37, ma la Provincia è sorda, i lavori erano stati programmati entro la prima metà del 2023, ma è passata e non si è mossa foglia. Saranno anche cambiati incarichi e posizioni, ma i risultati sono sempre gli stessi: non pervenuti". Sono i 900 modestissimi metri dal ponte di Casotti all’abitato di Cutigliano. Andrea Nannini