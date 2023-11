Una storia lunga cinquant’anni. La rete solidale di Caritas fatta di persone e speranze

PISTOIA

"In questo mondo dove registriamo situazioni molto brutte, che ci fanno soffrire e che ci danno grande preoccupazione, direi che questa è una bella storia, una storia positiva, una storia di costruzione di una società nuova, di cuori, di menti, di mani che si sono date da fare per alleviare le difficoltà degli altri e per costruire una rete di solidarietà che è la vera speranza del mondo". Lo ha detto ieri il vescovo, Fausto Tardelli, aprendo i festeggiamenti per i 50 anni dalla fondazione della Caritas diocesana di Pistoia. Una festa che si è svolta nella chiesa della Santissima Annunziata, alla presenza delle autorità e di un folto pubblico, durante la quale è stato presentato il libro "Io sono Caritas: 50 anni di storie e persone in cammino". Una festa che ha offerto anche l’occasione per fare il punto sulle nuove povertà, che purtroppo sono in costante aumento. "La caratteristica della Caritas – ha spiegato il direttore Marcello Suppressa – è sempre stata quella quella di adeguarsi ai bisogni della gente, rimanendo fedele alla propria missione: quella di stare accanto agli ultimi. E in questi anni abbiamo cercato di adattare ai nuovi bisogni e alle nuove povertà le risposte dei nostri centri. Purtroppo quella attuale nei nostri territori è una situazione difficile, specialmente dopo questa alluvione che ha creato ancora nuovi problemi di carattere economico alle famiglie. Il nostro ruolo è quello di esserci, insieme alle istituzioni, con le quali collaboriamo per rispondere ai bisogni della gente".

Sono soprattutto le persone che hanno perso il lavoro e che non riescono comprarsi i beni primari a rivolgersi alle strutture territoriali della Caritas, ma c’è anche chi pur avendo un lavoro non ce la fa ad andare avanti, con i prezzi dei generi di prima necessità e le bollette che aumentano a dismisura. "C’è la povertà alimentare – riprende Suppressa –, c’è la povertà sanitaria, con persone che hanno difficoltà a curarsi, ma c’è anche quella educativa. Quest’ultima ci preoccupa particolarmente, perché i ragazzi hanno meno opportunità di svolgere attività anche ad li fuori della scuola, che sono occasioni importanti per crescere e comunque per stare insieme agli altri. Per tutte queste realtà difficili da gestire, noi abbiamo una rete di 27 centri di ascolto diffusi sul territorio con i quali cerchiamo di stare accanto a chi fa più fatica". "Una funzione fondamentale, quella della Caritas – ha sottolineato il sindaco Alessandro Tomasi – che riesce ad arrivare anche dove non arriva il pubblico e con la quale abbiamo una collaborazione strettissima. Insieme lavoriamo a politiche sociali, mappiamo i bisogni, costruiamo una rete per dare risposte alle povertà che cambiano". "Un lavoro, quello della Caritas – ha aggiunto la presidente della Sds, Anna Maria Celesti – che dimostra l’impegno con il quale da 50 anni questa organizzazione è al servizio della comunità pistoiese e che ha permesso di realizzare una rete di collaborazione con le istituzioni che va rafforzato sempre più".

Patrizio Ceccarelli