"Una splendida occasione" Nieri racconta Sanremo

"E’ stata una bellissima occasione, per me nuova e divertente. Al festival di Sanremo si respira un’atmosfera speciale, dove il glamour si mescola alla professionalità e all’impegno di tutti gli addetti ai lavori". E’ tornato soddisfatto dall’esperienza sanremese come opinionista Maurizio Nieri, direttore creativo e commerciale dell’azienda di salotti d’alta gamma Atelier Nieri di Quarrata. Con i suoi divani era stato arredato "Salotto Sanremo" il format targato Rai San Marino, dove Vittoriana Abate, conduttrice e storica giornalista di Porta a Porta, in un clima disteso e brillante ha intrattenuto vari ospiti vip, giornalisti, persone dell’imprenditoria e del web. Lo studio televisivo era allestito all’interno di Casa Sanremo, l’Area Hospitality del Festival. Con l’ironia di Guillermo Mariotto, la bravura di Beppe Convertini, l’eleganza della regina dell’accoglienza donna Imma Polese, la bellezza di Elisabetta Gregoraci e di Carolina Rey, il salotto si è animato nel commentare gli spettacoli dal martedì della prima serata fino all’ultimo giorno della gara canora. Qualche gossip, giudizi positivi e altri negativi, ogni ospite ha detto la sua: il cantante Povia ha parlato della differenza dei testi attuali con l’epoca in cui cantava "I bambini fanno ooh", la conduttrice televisiva Veronica Maya ha puntato sulle sue canzoni preferite, il vignettista Osho ha anticipato una vignetta su Blanco giardiniere al Quirinale.

Maurizio Nieri ha comunque trovato sempre lo spazio per parlare delle aziende di prestigio che esportano all’estero il patrimonio artigianale del nostro Paese e della Toscana.

"Il mio ruolo è stato quello di portare all’attenzione dei presenti e dei telespettatori il Made in Italy – ha spiegato il direttore creativo quarratino – ovviamente io ho sempre parlato molto di Quarrata, delle eccellenze del nostro territorio". Così, tra un gossip e un’intervista, sui divani della ditta Nieri non si è parlato soltanto degli otto bagni della villa affittata a Sanremo da Chiara Ferragni, della Oxa che ha snobbato il red carpet, dei pronostici su chi avrebbe vinto il festival. Nei cinque appuntamenti pomeridiani, non è mai mancato lo spazio dedicato al settore dell’arredamento: "Partendo dall’argomento divani e poltrone, ho fatto conoscere Quarrata e le sue realtà in una vetrina importante, dando visibilità ai prodotti e manufatti italiani– osserva Nieri – quello che colpiva l’attenzione dei presenti era scoprire che ci sono ancora aziende storiche, che si sono sono tramandate in famiglia la tradizione artigianale e la competenza, come nel caso della nostra ditta che venne fondata da mio nonno quasi un secolo fa. E’ questo che fa la differenza, per chi cerca la qualità".

Daniela Gori