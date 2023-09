Una sinfonia fantastica a Palazzo Fabroni, Pistoia si trasforma

Una sinfonia fantastica che porta un pezzo di Giappone nel giardino d’autore di Palazzo Fabroni. Apre con un’esperienza immersiva il programma del "Fabroni Sound Garden", tre performance-azioni (tutte alle 19, tutte ad ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione) studiate da Tempo Reale che intendono trasformare quel luogo in un vero e proprio teatro sonoro, un posto in cui l’arte diventa totale, cioè abbraccia anche ciò che figurativo non è. Primo appuntamento dunque questo venerdì con "Remembering Japan", azione a cura del tedesco Hans Tutschku, esponente della composizione acusmatica di oggi, che a Pistoia presenterà un diario esperienziale, fatto dei materiali sonori più disparati, fruita in maniera totalmente immersiva dagli spettatori all’interno del giardino, che, con un sistema di altoparlanti, diviene teatro di un paesaggio immaginario. Le suggestioni continuano domenica 10 con "Many more voices" interpretazione inedita del progetto già consolidato di David Moss che in questa sede dialoga coi musicisti di Tempo Reale, con riferimenti alla musica di consumo e alla sperimentazione sonora più profonda. La terza e ultima azione (12 settembre) è dedicata al rapporto tra il tema del gioco e quello dell’improvvisazione musicale, con i "4 cantoni" il giardino si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dove gli spettatori sono calati in un’atmosfera di musica e imprevedibile. Per info: www.temporeale.it.

linda meoni