Una serata swing&blues tutta per il Sole

Musica "a tutto gas" per essere d’aiuto all’altro. Sarà una esilarante maratona a cura del Lions Club Pistoia Fuorcivitas quella in programma per domani, venerdì 17 febbraio, alle 21 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia (via del Presto, 5), dove si alterneranno la Tnt Blues Band e i Bourbon Street con l’ospite d’onore Sandro Comini, musicista, direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore. Il ricavato della serata sarà destinato alla associazione Il Sole Adp Pistoia per il progetto "Autonomamente autonomi", nato per rendere le persone con disabilità intellettiva (dai 4 ai 60 anni), il più autonome possibile e in alcuni casi di introdurle nel mondo lavorativo. La Tnt Blues Band nasce da un gruppo di amici pistoiesi appassionati di musica blues e black, in particolare focalizzati sul blues del Mississippi, R&B, funk music, Chicago style degli anni ‘50, oltre agli omaggi ai grandi maestri del genere, tra cui Muddy Waters, Elmore James, Jimny Rogers, Eddie Taylor, Little Walter, Sonny Boy Williamson, Buddy Guy, Junior Wells. La band è composta da Federico Nerozzi (armonica e voce), Luigi Bongi (chitarra elettrica), Alessandro Buiani (chitarra elettrica), Alessandro Nerozzi (basso elettrico) e Massimiliano Balli (batteria acustica). Fiorentina di formazione invece la Bourbon Street, band che porta in giro musica swing, dixieland e blues pre-bellico. II repertorio di questa formazione è incentrato sulla musica di New York negli anni ruggenti del Cotton Club e della Chicago anni ‘40. Grandi omaggi ai maestri del genere fra cui Cab Calloway, Luis Armstrong, Luis Prima, Edith Piaf, TBone Walker, Luis Jordan, Bestie Smith.

La band è composta da Filippo Barontini (voce, chitarra solista), Giovanni Pecchioli (clarinetto, sax soprano, sax tenore), Matteo Spolveri (tromba), Giacomo Petrucci (sax baritono), Federico Paoli (contrabbasso), Massimiliano Balli (batteria acustica); guest star: Sandro Comini (trombone). Comini è un musicista, direttore d’orchestra, compositore e arrangiatore diplomato in trombone al conservatorio di Parma Arrigo Boito e diplomato al conservatorio di musica Jazz G.B Martini di Bologna. È insegnante di musica jazz, musica moderna, tromba e trombone. Vanta numerosi ruoli di professore d’orchestra, arrangiatore, direttore d’orchestra. Ha partecipato a trasmissioni sulle principali reti televisive nazionali come Rai 1, Rai 2 e i canali Mediaset. Come trombonista ha partecipato a tournée con artisti jazz e pop (tra questi Lucio Dalla, Eros Ramazzotti, Gianni Bella, gli Stadio, Andrea Mingardi). Ha collaborato con maestri d’orchestra quali Beppe Vessicchio, Pippo Caruso, Vince Tempera. Ha, inoltre, collaborato alle registrazioni di numerosi album musicali con artisti come Lucio Dalla, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Raffaella Carrà, Paolo Conte. Il biglietto d’ingresso ha il costo di 15 euro. Per info e prenotazioni 331.8769004; 348.3364100, 333.2876850 o 345.3185258. Biglietti in vendita anche domani sera al Bolognini dalle 20.30.

l.m.