Una serata dedicata a Mozart con Del Pasqua

Una serata dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart, con l’ascolto di alcuni celeberrimi brani musicali del geniale compositore di Salisburgo, intervallati dalla narrazione (a cura di Antonio Lo Conte) di alcuni episodi meno cosciuti della sua breve ma intensissima vita. L’appuntamento è per domani, mercoledì 22 febbraio (ore 21) alla Fondazione Tronci, in corso Gramsci, 37 (ingresso libero). Nel corso della serata il maestro Marco Del Pasqua eseguirà al pianoforte brani da lui scelti e l’attrice Catiuscia Martino leggerà alcune lettere, il coro d’Altrocanto eseguirà l’Ave Verum Corpus di Mozart, famosissimo mottetto in Re maggiore, K618. L’iniziativa fa parte del ciclo di incontri “Curiosità narrazione e musica“, promossi dall’Università popolare di Pistoia (Unipop), diretta dal sociologo Giuliano Bruni.