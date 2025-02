Una scultura ispirata a San Giovanni Fuorcivitas. L’ultima opera del maestro d’arte Paolo Gavazzi

Ha creato tanti speron d’oro per la Giostra, ha dipinto i palii e ora si appresta a fondere la scultura con l’arte orafa. Paolo Gavazzi, maestro d’arte del Policarpo Petrocchi, è una continua fucina d’idee e il suo atelier di via Pacinotti, bottega ormai storica che prende il nome di “Oro Pensieri e Forme“, è una piccola sala espositiva perenne dove i suoi dipinti vegliano dal soffitto e i suoi gioielli fanno luce dalle bacheche.

L’ultima creazione del maestro Gavazzi è un omaggio a una delle chiese più importanti di Pistoia. Alle losanghe di San Giovanni Fuorcivitas si è ispirato per realizzare un’opera che è un omaggio, in marmi policromi e argento, al meraviglioso romanico che regna nelle chiese della città. L’opera però non è rimasta nella sua bottega d’arte, ma è stata il regalo di laurea, commissionata al maestro Gavazzi per il dottore Gabriele Vaccaro che si è specializzato in Igiene e medicina preventiva con una tesi dal titolo: "Prodotti fitosanitari: intrecci normativi e impatti di salute. Due diversi progetti in un territorio non qualunque". Al dottor Vaccaro gli auguri di una brillante carriera anche da parte del nostro giornale.

l.a.