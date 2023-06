"Una sconfitta annunciata: perché Tomasi non ha fatto nulla?"

Una "sconfitta", questa senza sconti è la sentenza del Consiglio di Stato che ha reso nullo il vincolo pertinenziale tra le opere di Marino Marini e Palazzo del Tau precedentemente apposto dal Ministero dei Beni culturali, "il cui unico responsabile sarebbe il sindaco Tomasi". Non si esaurisce l’onda di reazioni preoccupate e indignate attorno al pronunciamento pubblicato tre giorni fa: dopo l’interrogazione urgente depositata dal Pd, a esigere risposte è anche il gruppo consiliare Pistoia Ecologista e Progressista che in una nota ricostruisce le presunte falle politiche dell’amministrazione Tomasi sulla vicenda la cui "inadeguatezza è purtroppo evidente".

"La sentenza è chiara – argomenta il gruppo -: è proprio il comportamento del Comune che non è intervenuto per risolvere le mancanze strutturali di Palazzo Tau e, al contrario, ha già annunciato di voler realizzare una nuova sede per le opere di Marino nel complesso di San Lorenzo a rendere irragionevole il vincolo tra le opere e Palazzo Tau. Perché nel 2019 il sindaco, che è consigliere della Fondazione Marini, non ha tempestivamente denunciato e contrastato le scelte della Fondazione che andavano nella direzione di indebolire il legame delle opere con Pistoia? Perché in quattro anni l’amministrazione Tomasi non ha dato la priorità all’adeguamento di Palazzo Tau, al punto che all’inizio del 2023 non era ancora pronto il progetto esecutivo per i lavori antincendio, indebolendo le ragioni del vincolo e privando la città di uno spazio pubblico sede di molte iniziative e attività? E la mancanza di questi interventi di adeguamento strutturale, ha a che fare anche con la recente chiusura della Caffetteria? Perché, inoltre, dopo aver evitato ogni confronto con il consiglio comunale, con le associazioni e con la cittadinanza sul progetto di riqualificazione di San Lorenzo, Tomasi ha annunciato a mezzo stampa l’idea di un nuovo museo per Marino senza aver chiuso alcun accordo formale con la Fondazione, esponendo il Comune e la città a una posizione di estrema debolezza? E, ancora, che accordi è riuscito a ottenere, il sindaco, con la Fondazione e con il Comune di Firenze, per evitare che le opere di Marino lascino la sua città, Pistoia, per essere concentrate in un unico polo museale espositivo fiorentino? Questa amministrazione, insediatasi nel 2017 per governare Pistoia Capitale Italiana della Cultura, anno dopo anno ha dilapidato questo patrimonio, azzerando o consegnando alla guida di altri, soggetti terzi e sempre più spesso privati, le politiche culturali della città".