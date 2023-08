"Una salita ripidissima ci isola I corrieri ormai non arrivano più"

Un guado sul torrente Settola da eliminare per ragioni di sicurezza idrogeologica, una nuova strada per dare un collegamento viario a un gruppo di case che non lo avevano: i lavori sono in corso, ma il modo in cui vengono portati avanti genera malcontento e disagio tra i residenti. La nuova strada, già realizzata, a un certo punto ha una rampa molto ripida, poco accessibile per bici, carrozzine o passeggini, l’alto muro in cemento armato, costruito come argine al torrente, chiude una corte e fa sentire "isolate" le famiglie che vi abitano, inoltre il cantiere ha comportato la chiusura, da otto mesi, di una strada panoramica, la via del Castagno, con disagi per la circolazione e anche per chi la percorreva per camminate a piedi. Opere pensate per dare soluzioni sembra invece, a sentire i residenti, che creino problemi, addirittura un "isolamento" dal centro abitato. L’intervento ha un costo complessivo di 443 mila euro (423mila finanziati dalla Regione e 20mila dal Comune di Montale) ed è a un punto avanzato la fase 1 del progetto, mentre la fase 2, quella che prevede anche un nuovo ponte sulla Settola dovrà essere affidata con una nuova gara di appalto. Prima dell’apertura del cantiere un gruppo di famiglie in via Croce di Vizzano, lungo la Settola, non avevano accesso carrabile alla corte dove si affacciano le loro case e usavano una vecchia e malandata passerella pedonale sul torrente come collegamento con il centro del paese. Per garantire un collegamento viario a quelle case è stato realizzato un tratto di strada nuovo, una strada bianca, non asfaltata, ma percorribile dalle auto che parte da via Nerucci. Il modo in cui la strada è stata realizzata crea però non pochi disagi proprio a quelle famiglie che ne avrebbero dovuto trarre beneficio.

"Il problema più grosso – dicono i residenti – è che a un certo punto della stradina c’è una salita ripidissima, inaccessibile per un disabile in carrozzina o per un passeggino e quasi impossibile per una bicicletta. Ma anche in auto quella rampa è difficile, tanto che non siamo più raggiunti nemmeno dai corrieri e perfino il postino ci ha detto che d’inverno non è sicuro di poterci raggiungere".

La strada è anche priva di illuminazione ed è stretta e priva di spazi che permettano lo scambio ai veicoli. Inoltre la vecchia passerella è stata tolta e al suo posto è stato eretto un muro sull’argine di un metro e 60 di altezza. "Siamo isolati – dicono i residenti – prima con due passi eravamo dall’altra parte, ora c’è la strada, ma quella rampa ripida è un ostacolo difficile da superare e in più siamo chiusi dal muro in cemento che è stato costruito sull’argine". I residenti si chiedono poi se quei muri così imponenti lungo gli argini del Settola fossero davvero necessari.

Giacomo Bini