Una ricerca di Orsingher per l’oncologia

E’ stato presentato nella città termale l’ultimo lavoro del dottor Alfred Orsingher: "l’estratto embrionale di Zebrafish: una nuova frontiera a supporto delle terapie convenzionali per neuropatologie e oncologia". Lo studio di Orsingher, medico farmacologo e ricercatore indipendente in America Centrale e Meridionale, ha concentrato i suoi studi su un metodo naturale a supporto delle terapie convenzionali: l’estratto di uova di Zebrafish, pesciolini dal nome scientifico Danio rerio, che contengono una serie di composti biologici con proprietà uniche, capaci di favorire la rigenerazione cellulare, la riprogrammazione fisiologica e il recupero del sistema nervoso e immunitario. Gli studi presi in considerazione dal dottor Orsingher suggeriscono che questi fattori potrebbero essere utili come supporto ai trattamenti per malattie neurodegenerative, tra cui Alzheimer, Parkinson, SLA e Autismo, nonché per alcune patologie oncologiche. Le ricerche hanno evidenziato che i fattori di crescita e differenziazione contenuti nell’estratto di Zebrafish possono contribuire al riequilibrio cellulare e al potenziamento della riparazione fisiologica.

"In ambito oncologico - spiega Orsingher - si sta indagando il ruolo di queste sostanze nel rafforzare le risposte immunitarie e nel contrastare la proliferazione delle cellule tumorali. Le malattie neurodegenerative rappresentano una delle sfide più impegnative della medicina moderna. L’estratto di Zebrafish potrebbe offrire una nuova prospettiva terapeutica grazie alla sua capacità di favorire la neuroprotezione, la rigenerazione neuronale e la neuroplasticità, ovvero la capacità del cervello di creare nuove connessioni tra i neuroni".