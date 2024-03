Una provincia che sogna a canestro

Si è sempre detto che la pallacanestro divide la nostra provincia. Ma, mettendo per un attimo da una parte l’atavica rivalità cestistica tra Pistoia e Montecatini, è pacifico che in questo momento storico la palla a spicchi unisca il capoluogo e la Valdinievole. Come? Facendo sognare, al di qua e al di là del Serravalle. Da una parte c’è l’Estra dei miracoli, che sta strabiliando nella massima serie: salvezza blindata dopo il blitz a Napoli, adesso l’obiettivo sono i playoff. Per giunta da neopromossa. Dall’altra le squadre sono addirittura due, Fabo e Gema, finora a breaccetto nella risalita verso il basket che conta. Con gli Herons, in particolare, sugli scudi: quest’oggi a Roma si giocano la Coppa Italia di B.