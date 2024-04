Una Pro Loco piena di progetti. Presidenza a Lucia Battani

E’ nata la Pro Loco a San Marcello, sotto i migliori auspici e con un elenco di progetti veramente interessante. Il consiglio scaturito dall’assemblea è questo: Natascia Armano, Lucia Battani, Manuela Bellucci, Sergio Biagioni, Ilaria Giani, Michele Giannini, Rino Lori, Chiara Marcacci, Nadia Picchiarini, Marco Poli, Moreno Seghi, Giorgio Zeloni e Gabriella Zinanni. L’onore della prima presidenza è toccato a Lucia Battani, mentre suo vice sarà Moreno Seghi, a Giorgio Zeloni l’incarico di tesoriere e a Manuela Bellucci quello di segretaria, Gabriella Zinanni sarà la vicesegretaria. La nascita dell’associazione è stata salutata dalla presidente della Croce Rossa, Carla Belfiore, dall’assessore al turismo, Clio Cinotti, dal consigliere Andrea Pierazzi, dalla rappresentante regionale Unpli, Beatrice Flore, dal sindaco, Luca Marmo, dal presidente della Pro Loco di Maresca, Manuel Ricciarelli, tutti concordi nel formulare gli auguri di buon lavoro. Il paese avvertiva il bisogno da tempo di qualcuno che si occupasse della promozione. Lungimirante il programma che contraddistingue il gruppo: si parte dal primo punto che riguarda la creazione di circuiti paesani di interesse storico culturale, al secondo l’arredo urbano, al terzo il coinvolgimento dei giovani, partendo dal maggior utilizzo dell’area ex Maeba, per finire agli eventi di varia natura. La prima uscita pubblica sarà il 4 e 5 maggio in occasione della Festa delle Associazioni che si terrà nei locali del Progetto MoTo RE. Nel frattempo è già ufficiale la collaborazione con "La Montagna a Fumetti". Andrea Nannini