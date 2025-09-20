Una Panda speciale per i servizi territoriali della Misericordia

La Misericordia di Montale avrà tra poco un nuovo mezzo per i servizi sociali, una Fiat Panda, grazie alla collaborazione delle aziende che usufruiranno di spazi pubblicitari sulla carrozzeria del veicolo. L’automobile sarà messa a disposizione dalla società Eventi Sociali che si accollerà le spese di assicurazione, cambio gomme e manutenzione e sta per iniziare un giro fra le imprese del territorio per chiedere la loro collaborazione. La spesa per la pubblicità sul mezzo è interamente detraibile dalle tasse e permetterà alle aziende di collaborare a una finalità sociale rilevante. L’associazione di via Martin Luther King ha già usufruito di un mezzo del genere negli anni scorsi, anch’esso fornito da Eventi Sociali, che ha avuto un uso notevolissimo e ha dato soddisfazione alle imprese che hanno partecipato. La nuova Panda circolerà per quattro anni non solo nel territorio di Montale, ma anche nei centri vicini da Agliana a Quarrata a Montemurlo fino a Prato e Pistoia visto l’aumento crescente degli utenti.

"Veniamo in aiuto a chi ha bisogno – dice il direttore dei servizi della Misericordia Massimiliano Corrieri – da chi deve usufruire di terapie, come radio e chemioterapia, il cui trasporto non è più coperto da convenzione, fino a chi non può andare a fare la spesa". "Abbiamo verificato nel precedente progetto – dice il governatore della Misericordia di Montale Massimiliano Pieroni –la correttezza e serietà di Eventi Sociali e la nuova Panda ci sarà molto utile: è maneggevole, facile da parcheggiare e da usare anche in strade strette". "Questo progetto si chiama Muoversi e non solo – dice Luca Biagiotti direttore commerciale di Eventi Sociali – ed è molto indicato per una associazione che fa moltissimi servizi come la Misericordia di Montale che nel 2024 ha accompagnato 17mila persone e percorso 500mila chilometri". "Un appello alle aziende – dice Laura Sbrighi di Eventi Sociali – ad aderire alla nostra proposta". "Siamo contenti di questo progetto – dice il sindaco Ferdinando Betti – sono fiero di quello che fa la Misericordia di Montale e la Panda sarà utile anche per i nostri centri di collina, con strade strette e tanti anziani".

Giacomo Bini