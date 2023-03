Una panchina rossa per i diritti delle donne e la cultura del rispetto

Una panchina rossa è stata inaugurata nello spazio esterno del Circolo Arci di Montale per affermare i diritti delle donne. Era stata preparata dal Circolo prima dell’emergenza sanitaria, ma è stata collocata al suo posto solo ora proprio a causa della lunga interruzione delle attività dovuta alla misure anticontagio. Alla cerimonia hanno partecipato la presidente dell’Arci pistoiese Silvia Bini, la presidente del circolo Arci di Montale Cecilia Innocenti, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Montale Sandra Neri e la consigliera per le pari opportunità Chiara Mainardi. "E’ fondamentale incoraggiare segnali di sensibilizzazione – ha detto la presidente Innocenti – rivolti alle donne stesse, agli uomini e in special modo alle nuove generazioni, promuovendo la cultura come veicolo di rispetto e superamento degli stereotipi". "Il fatto che ci sia stato un ritardo nell’installazione di questa panchina ha detto la presidente Bini – in fondo non ci deve dispiacere perché nel frattempo c’è stato un ricambio nella dirigenza del circolo che ora è composta da molte donne e anche la presidente è una donna". Silvia Bini era accompagnata da una donna afghana, Shanadze, una attivista per i diritti delle donne arrivata in Italia e a Montale attraverso un corridoio umanitario. "I corridoi umanitari di cui molto si parla – ha spiegato Bini – sono complicatissimi e difficilissimi e va chiarito che sono tutti a carico delle associazioni, il viaggio in aero che ha fatto questa donna afghana straordinaria è stato pagato da una Ong. Lo stato non ha neanche pagato l’aereo". Shanadze ha cinque figli e ha portato via le figlie femmine dal suo paese perché lì non potevano studiare. Dopo l’inaugurazione è stato proiettato il documentario "Bemy Voice" diretto da Nahid Persson che racconta la storia di Masih Alinejad, giornalista e attivista, che per milioni di donne iraniane rappresenta l’esempio alla ribellione contro l’hijab forzato.

Giacomo Bini