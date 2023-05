Una panchina contro gli abusi Un simbolo per sensibilizzare

AGLIANA

Una panchina rossa contro la violenza sulle donne è stata inaugurazione nei giorni scorsi al circolo Arci La Scintilla di Agliana. "Abbiamo deciso – informano da Arci – di cominciare un percorso di simboli all’interno dei circoli di Agliana, per sensibilizzare la popolazione su temi importanti, cominciando con la panchina rossa, un simbolo contro la violenza sulle donne". Alla doppia inaugurazione (contestualmente è stato presentato anche lo sportello al cittadino, un nuovo servizio svolto da volontari e volontarie Arci aperto il martedì e il sabato mattina), hanno partecipato la presidente di Arci provinciale Pistoia, Silvia Bini, il presidente del circolo La Scintilla Alberto Guercini, il vice presidente Guido Del Fante, associazioni del territorio e dirigenti locali Arci. Sulla panchina c’è la frase "Non puoi uscire se non sai come uscirne" e il numero antiviolenza 1522 (attivo 24 ore su 24). "Anche questa è un’azione di resistenza – ha detto Silvia Bini –. Rivolgo un pensiero grande a tutte le donne, in particolare a quelle straniere in situazioni di clandestinità obbligate ad essere vessate, violentate e stuprate. Abbiamo avuto dei casi ai nostri sportelli e su questo dobbiamo alzare l’attenzione". Con lo sportello al cittadino, vengono offerti gratuitamente diversi servizi, evitando alle persone di recarsi presso altre strutture. Si potranno avere informazioni sulle pratiche di 730, documenti catastali e tanto altro. Una giornata importante per Arci che con queste iniziative vuole dimostrare la propria vicinanza alla popolazione. "I circoli sono spazi aperti e devono tornare ad essere punti di riferimento e aggregazione – ha detto Alberto Guercini - servono strumenti perché le donne possano realizzare le loro aspirazioni professionali".

Piera Salvi