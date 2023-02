Una nuova sede per la Cisl "Al servizio delle persone"

Nuova sede per la Cisl a Pistoia. Ieri mattina sono stati inaugurati i nuovi locali in viale Matteotti. All’evento erano presenti il segretario generale nazionale della Cisl Luigi Sbarra, il segretario regionale Ciro Recce e la segretaria provinciale Alessandra Biagini, nonché il prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, il sindaco del comune di Pistoia Alessandro Tomasi e il presidente della Provincia Luca Marmo. Dopo i saluti delle istituzioni e la benedizione del vescovo Fausto Tardelli, il segretario generale ha operato il tradizionale taglio del nastro. Biagini ha sottolineato come l’inaugurazione di una nuova sede "non è solo ’mura’ ma rappresenta una comunità di lavoratrici, lavoratori, pensionati, dirigenti che hanno reso e rendono possibile la presenza della Cisl ben radicata sul territorio pistoiese fin dagli anni ‘50. Una Cisl in salute – ha aggiunto – che continua ad aumentare gli iscritti grazie soprattutto ai lavoratori attivi. Un segnale importante per la cittadinanza. Oggi più che mai – ha continuato Biagini –, alla luce della pandemia, della guerra, di inflazione e caro bollette, è importantissimo stare tra la gente, quindi una nuova sede sindacale vuol dire un presidio ancora più vicino ai problemi delle persone. Quando siamo eletti abbiamo in dote un patrimonio di iscritti e immobili e dobbiamo avere cura di entrambi. Dobbiamo essere il punto di riferimento di prossimità per le persone – ha concluso – e metterle al centro della nostra attività sindacale".

A conclusione della prima parte della cerimonia, i componenti del consiglio generale Cisl Toscana Nord allargato alle Rsu, ai delegati e ai soci si sono trasferiti presso il Nursery Campus per una riflessione sulle tematiche politico-sindacali attuali con il segretario generale nazionale. "Presenza e partecipazione sono importanti per il territorio – ha detto Sbarra –. Aprire una sede sindacale è un grande investimento soprattutto in questa stagione dove tutto farebbe guardare a difficoltà, dobbiamo governarla e affrontarla per costruire condizioni di ripartenza. Aprire la sede è un investimento al servizio delle persone, delle famiglie. Un luogo di partecipazione, presenza, incontro. Vogliamo che questa sede sia anche luogo di accoglienza, di visione e interfaccia tra le istituzioni, nella condivisione e nella responsabilità. Dobbiamo essere un solido riferimento nella vita delle persone. La nostra impostazione è premiata da tanto consenso. Oggi la Cisl cresce. Il nostro compito e responsabilità è guadagnare sempre la fiducia delle persone – ha concluso –. Facciamo più comunità e coesione".

Gabriele Acerboni