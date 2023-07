Una nuova crepa sulle Mura urbane: transenne in largo Treviso

Nuovo problema per le mura urbane: spuntano le transenne anche in largo Treviso. A originare l’allerta la segnalazione fatta sabato scorso da un cittadino, che ha evidenziato la presenza di una grossa crepa che interessa una porzione d’angolo delle parte di mura che si trovano in largo Treviso, tra la sede della ChiantiBanca e via delle mura urbane. Nella sezione è stata individuata una crepa che parte dal livello del marciapiede e si sviluppa verticalmente per qualche metro, ma a quanto si apprende da palazzo di Giano, la situazione sembrerebbe non essere preoccupante. I cantieri comunali sono comunque prontamente intervenuti e dopo una verifica, hanno provveduto a mettere in sicurezza il percorso pedonale sistemando delle transenne per guidare i pedoni. Da una prima impressione si ipotizza che sia possibile risolvere questa situazione applicando delle fasce metalliche contenitive, così da permettere anche la rimozione delle transenne. Ma la certezza si potrà avere soltanto una volta valutato meglio il problema e, in caso di disco verde, dopo aver ricevuto il nullaosta da parte della sovrintendenza. Una situazione che viene definita di disagio transitorio dunque, con la forte volontà di ristabilire la normalità. Cronologicamente questo è il terzo episodio da gennaio che porta all’attenzione lo stato delle mura urbane. Proprio all’inizio anno a poche centinaia di metri, in via Zamenhof davanti alle scuole Collodi, ci fu la caduta di un masso che rovinò su delle auto in sosta, e anche a causa di un’altra grossa crepa che interessa un barbacane, ad oggi dopo mesi, la zona risulta ancora transennata. È di aprile invece il crollo di una parte di mura sempre di Zamenhof, ma stavolta sul tetto di un ristorante della parallela viale Pacinotti, dove a parte lo spavento e il disagio ci fu immediato intervento per rimettere in sicurezza la zona.

red.pt