Una nuova corsa da Montecatini a Ponte di Serravalle e Pieve

"Autolinee Toscane sta rimodulando il servizio di trasporto pubblico a livello regionale, talvolta effettuando dei tagli. Resto però dell’idea che a Serravalle non incideranno in maniera particolare. Abbiamo anzi avanzato una serie di richieste che potrebbero migliorare il servizio, staremo a vedere". Lo ha ribadito l’assessore ai trasporti Maurizio Bruschi, facendo il punto della situazione sul trasporto pubblico a Serravalle. Iniziando dalle modifiche che il gestore ha di fatto già messo in conto. E che dovrebbero entrare definitivamente in vigore a partire dall’ultimo trimestre del 2023 (a oggi si parla del prossimo novembre) accogliendo alcune richieste dell’amministrazione. La novità principale dovrebbe riguardare una nuova corsa sulla linea Casalguidi – Cantagrillo: il percorso attuale dovrebbe essere esteso, con il bus che supererà il capolinea di viale Europa (situato indicativamente all’altezza del Milleluci) per proseguire verso le scuole medie e la palestra (prima di tornare indietro).

Ma la novità assoluta è senza dubbio la nuova linea che partendo da Montecatini toccherà Ponte di Serravalle, per poi dirigersi verso Pieve a Nievole. Potrebbero invece essere tagliate alcune corse poco frequentate sulla linea di Castellina, anche se eventuali riduzioni non coincideranno con l’orario d’ingresso e d’uscita delle scuole. Discorso simile anche per quanto riguarda la tratta Casalguidi- Quarrata, che potrebbe far registrare la cancellazione di una corsa decisamente meno frequentata di altre (con la linea che resterà ovviamente inalterata). L’ultima richiesta della giunta Lunardi riguarda infine alcuni interventi di manutenzione: è infatti stato chiesto ad Autolinee di intervenire sulle fermate di Masotti, via Montalbano ed Arco per portare a termine piccole opere di manutenzione.

Giovanni Fiorentino