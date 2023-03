Una mostra sulla Passione di Cristo

Dipinti come preghiere. Questo il senso spirituale profondo della Via Crucis realizzata dall’artista polacca Malgorzata Matyjaszczyk, conosciuta col nome italiano di Margherita, ed esposta nella Chiesa della Madonna del Carmine, in piazza del Carmine a Pistoia. Margherita è conosciuta a Montale per essere la Perpetua della parrocchia di Tobbiana guidata dal parroco don Cristoforo Dabrowski, ma ha già dato prova del suo talento artistico in altre esposizioni, tra le quali va ricordata la serie, molto apprezzata, di 40 ritratti di residenti del paese. Ora Margherita si è cimentata col tema impegnativo della passione e della morte sulla Croce. Don Cristoforo Dabrowski ha sottolineato, nel corso dell’inaugurazione, oltre alla bellezza dei dipinti anche la loro capacità di esprimere tematiche complesse, come "la teologia della morte e della nostra salvezza". "La bellezza delle opere – sottolinea Don Cristoforo – viene dalla vita stessa di Margherita, da un talento per un po’ di tempo nascosto e sbocciato qui in Toscana. Lei restituisce così a Dio e a tutti noi il dono che Dio stesso le ha donato". Margherita si è laureata in Belle Arti in Polonia e si è perfezionata nella Regia Teatrale dei Gruppi Giovanili diventando anche insegnante di arte e di teatro. La mostra resterà aperta fino al 2 aprile (info 3357102214).

Giacomo Bini