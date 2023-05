Una missione solidale Croce Rossa in festa

I legami della Croce Rossa con le popolazioni sono ovunque stretti, e non potrebbe essere diversamente visto che è nata dai campi di battaglia: "Per prevenire e alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace", come ricorda il suo statuto. Forza motrice della Cri sono da un lato i due settori ausiliari delle Forze Armate (il corpo militare e le infermiere volontarie), dall’altro i tanti volontari, operativi un po’ ovunque.

La Croce Rossa di Pistoia è impegnata con il trasporto dei disabili, l’assistenza domiciliare alle famiglie bisognose, i tamponi a casa quando c’era il covid, la raccolta e distribuzione nella propria sede di beni di prima necessità. Attività che, come il presidente Giorgio Taffini ha ricordato, favoriscono il prendere atto delle situazioni di disagio sofferte da buona parte della cittadinanza, e anche della dignità con cui in tanti affrontano la povertà: e si tratta purtroppo di numeri in costante crescita. La Croce Rossa di Pistoia condividerà coi concittadini il proprio impegno attraverso una settimana di eventi che, organizzati in adesione alla Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, vogliono appunto rappresentare un invito a conoscersi, a prendere migliore coscienza anche del vissuto meno noto del mondo in cui si vive. La settimana di attività inizia oggi, quando alle ore 15, sarà inaugurata nella ex Chiesa di San Giovanni Battista la mostra fotografica sulla missione "Antica Babilonia", cui seguirà la sfilata della banda del corpo militare Croce Rossa Italiana per le vie del centro, fino al palazzo omunale dove al sindaco Tomasi sarà consegnata la bandiera Cri.

Mercoledì 10 maggio, alle ore 21 l’appuntamento è in Sala Maggiore del Palazzo Comunale con "I volontari raccontano", evento particolarmente significativo perché a raccontarsi saranno proprio i volontari di Croce Rossa, Misericordia e Croce Verde che hanno partecipato a missioni di soccorso. Venerdì 12, alle ore 17, in Galleria Vittorio Emanuele, alla presenza dell’autrice, Mauro Bianchini presenterà il libro di Susanna Daniele "Il diario di Lea", con letture di Dora Donarelli. Non meno importante l’apertura della sede di via Gentile 40F, alle Fornaci, alla città: con la personale dello scultore Giorgio Fraino "La pietra, il mito, l’umanità". Inaugurazione domattina alle ore 11.

Lunedì 8, ore 21, proiezione del film sulla Grande Guerra "Noi eravamo". Giovedì 11, ore 18, lancio della lotteria di autofinanziamento "Nuovi mezzi per la Cri". Sabato 13, ore 15, Torneo di burraco, tè e premiazioni. A chiudere la settimana una mattinata all’aria aperta: domenica 14 al campo di addestramento di San Giorgio sono previsti l’esibizione del Gruppo Cinofili Piana Pistoiese e la titolazione del campo al volontario Gian Mario Buda, seguiti da un momento conviviale con grigliata campestre. Il periodo in cui ricordare la Giornata Mondiale della Croce Rossa non è casuale: vuole infatti celebrare il compleanno dell’uomo che l’ha voluta, Henry Dunant, nato a Ginevra l’8 maggio 1828.

Alessandra Chirimischi