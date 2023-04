Una maxi-funivia sugli Appennini Ma c’è la spada di Damocle del Tar

In attesa di poter vedere l’arrivo di qualche ruspa e l’attivazione del cantiere, ecco che tornano puntuali le polemiche intorno alla realizzazione del nuovo collegamento Doganaccia-Corno alle Scale che andrebbe a creare un punto d’accesso nuovo, e rivoluzionario, fra Toscana ed Emilia Romagna. Dopo che poco più di un mese fa la Provincia di Pistoia ha depositato agli atti lo studio di fattibilità per il tracciato con un finanziamento che deriverebbe da fondi statali e regionali per un valore complessivo di poco meno di 16 milioni di euro e da portare a termine, stando all’attuale cronoprogramma, entro l’ottobre del prossimo anno, c’è chi alza la voce e mette tutto in discussione alla base anche di un già pendente ricorso al Tar per un altro impianto della zona che andrebbe a completare il percorso sul versante emiliano.

"In gioco non c’è soltanto una seggiovia, ma qualcosa di molto più grosso e molto, molto più devastante per la nostra montagna" è il monito lanciato dal comitato ’Un altro Appennino è possibile’, nato contro la realizzazione della nuova seggiovia Polla-Lago Scaffaiolo sulla montagna bolognese avendo sempre proposto un ’no’ irrevocabile all’infrastruttura. "Lo studio di fattibilità che è stato presentato dalla Provincia – proseguono i referenti del comitato – mette nero su bianco le caratteristiche della nuova funivia. La stazione a valle sarebbe un edificio di tre piani, di fianco al complesso alberghiero della Grande Baita e agli argani di altre due funivie. La stazione di monte, invece, sarebbe a 1.780 metri sul livello del mare, appena sotto la linea del crinale, ma prossima al sentiero 00, al Lago Scaffaiolo, alle piste da sci del Corno alle Scale e quindi all’arrivo, se verrà realizzata, della nuova seggiovia quadriposto che salirebbe dalla Polla".

Una soluzione decisamente contestata da parte del comitato che non usa troppi giri di parole: l’impatto per il paesaggio e per la natura sarebbe decisamente notevole. Ricordiamo, infatti, che contestualmente si aspetta ancora la riapertura del collegamento fino alla Croce Arcana che doveva già essere stato riaperto da mesi per riqualificare anche un altro tracciato oramai dismesso da troppo tempo. Nel frattempo il comitato aspetta il pronunciamento da parte del Tar contro la seggiovia da quattro posti Polla-Scaffaiolo e, se dovesse emergere un giudizio positivo, si andrebbero a creare non pochi problemi per la sostenibilità di tutta l’opera.

red.pt.