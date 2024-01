Una maratona letteraria alla biblioteca San Giorgio. E al Funaro si interpreta "Shakespeare da tavolo"

Il teatro e la letteratura: sono due gli appuntamenti che segnaliamo in questo venerdì 19 gennaio. Si parte, in ordine di svolgimento, dall’interessante e ricca maratona di contributi che si susseguirà dalla mattina e fino alle 19 alla Biblioteca San Giorgio, negli spazi dell’auditorium Terzani, in un omaggio a più voci ad Edgar Allan Poe, a cura dell’associazione Giallo Pistoia, con il coordinamento di Giuseppe Previti e la collaborazione della San Giorgio, del Premio Letterario Internazionale Ceppo e Unicoop Firenze-sezione soci coop Pistoia. Interverranno i giornalisti Stefano Fiori e Stefano Cavalli, lo scrittore Luigi Bicchi e l’autore e traduttore Marco Scaldini. Letture di brani a cura di Marco Leporatti. Parentesi musicale alle 17.30 con le ‘musiche del terrore’ con Lucia Innocenti Caramelli e i suoi allievi.

Alle 20.45 set di intrattenimento sarà il Funaro dove Massimiliano Barbini proporrà un nuovo capitolo di "Shakespeare da tavolo-Le opere raccontate in quaranta minuti". "Il racconto d’inverno" è il titolo del Bardo al centro di questa serata, in una consolidata e apprezzata rilettura di Barbini che propone una ribalta frequentata da oggetti di uso quotidiano sostenuti dalla forza dell’immaginazione. E quindi il tavolo da cucina diventa un palco e bottiglie, bicchieri, vasi e altri oggetti – per definizione quindi inanimati – assumono le sembianze di alcuni dei personaggi più noti di Shakespeare. Lo spettacolo è preceduto per chi lo desideri da un aperitivo (il via alle 20); biglietti in vendita a 12 e 15 euro (ridotto e intero). La biglietteria del Funaro apre un’ora prima dell’inizio della serata; biglietti a Manzoni oggi dalle 16 alle 19 e la mattina dalle 11 alle 13 o sul web, www.bigliettoveloce.it.