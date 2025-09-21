Una mano ai bimbi di Gaza da "Wema & Supernova"

L’agenzia di marketing pistoiese Wema&Supernova ha scelto di sostenere i bambini di Gaza con una donazione in beneficenza. L’assegno è stato affidato a Paola Rotasso, attivista impegnata nel supporto alla popolazione palestinese, che si occuperà di farlo arrivare alle associazioni locali. La somma raccolta sarà destinata direttamente sul posto attraverso due realtà umanitarie indipendenti: Palihope e Progetto Rifqa. Entrambi i progetti, nati in Italia, collaborano con referenti a Gaza e operano concretamente sul territorio, garantendo distribuzione immediata di acqua, cibo, medicine e beni di prima necessità a famiglie che hanno perso tutto e non hanno accesso a campagne di raccolta fondi internazionali. "Gaza è rasa al suolo - ha ricordato Paola Rotasso che da oltre un anno collabora con famiglie e organizzazioni in loco -, e per mesi gli aiuti umanitari sono stati bloccati. Scegliere di non rimanere indifferenti è oggi più che mai un dovere. L’importanza del gesto di Wema&Supernova dimostra quanto anche le piccole realtà servano. Come partire dal singolo appunto serva a creare consapevolezza e a creare un giro di aiuti. Dobbiamo essere come una pietra in una valanga. Dove la piccola pietra, il singolo granello, deve innescare una reazione a catena per spingere e coinvolgere sempre più persone a donare ad aiutare, a tendere una mano. Perché se non possiamo cambiare le cose a livello politico possiamo farlo a livello umanitario - ha sottolineato l’attivista - e nonostante siano passati ormai quasi due anni, per l’esattezza più di 23 mesi, possiamo e dobbiamo sempre tenere alta l’attenzione a livello nazionale ed internazionale su quello che sta accadendo. Siamo spettatori in questo 2025 di un genocidio 2.0 in diretta social e quindi bisogna continuare a tenere alta l’attenzione di tutti". Con questa iniziativa, Wema&Supernova ha voluto ribadire il proprio impegno nel sostenere i diritti umani e contribuire, anche con piccoli gesti, a portare aiuto concreto a chi paga il prezzo più alto: i bambini.

Gabriele Acerboni