Una giornata per ricordare il maestro Luca Boschi Appuntamento con i maggiori esperti del fumetto

Un anno che quella scintilla di originalità si è spenta per sempre, un anno che il "fumettista dal multiforme ingegno" ha lasciato in eredità al mondo una immaginaria libreria di ricchezze: dai disegni alle traduzioni, dai saggi alle pubblicazioni, le collane, le strisce, i contributi pubblici in veste di curatore, espositore, promotore. È dedicata al pistoiese Luca Boschi la giornata di studi in programma per domani dalle 14 alle 19.30 nella sala Maggiore del Palazzo comunale dove si sono dati appuntamento alcuni dei maggiori esperti del fumetto e del cinema di animazione. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Pistoia, è curata da un altro big del settore, Pier Luigi Gaspa, in collaborazione con Luca Raffaelli e la direttrice di Pistoia Musei Monica Preti e vede il sostegno della Fondazione Caript. A comporre il ritratto di Boschi ci saranno oltre a Gaspa e Raffaelli, l’esperto Disney Leonardo Gori, l’autore Ulrich Schroeder, i critici Alberto Becattini Andrea Sani, il giornalista Roberto Davide Papini, l’editore Andrea Rivi, il direttore di Napoli Comicon Matteo Stefanelli e il saggista Moreno Burattini. I lavori saranno inaugurati alle 14 dai saluti del sindaco Tomasi e del presidente della fondazione Caript Zogheri, mentre a concludere il seminario saranno il giornalista Maurizio Gori e il curatore e saggista Federico Fiecconi. L’iniziativa è aperta a tutti.