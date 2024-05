Una giornata per le piante ornamentali

A presentare la varietà di piante nel polo vivaistico pistoiese sono i giovani di Coldiretti con un evento sottolineando la presenza 6.700 specie di piante, la metà dei vegetali presenti nel Vecchio Continente. Di queste il 15% vive praticamente solo in Italia. E’ quanto emerso in occasione della giornata mondiale della biodiversità, annunciando la giornata della Biodiversità ornamentale, che si terrà sabato 25 maggio, a partire dalle 9 nel contesto del mercato Campagna Amica di Pistoia. al polo vivaistico pistoiese dà un contributo fondamentale alla biodiversità continentale, visto che in soli 5000 ettari a vivaio sono coltivate circa 2000 varietà di piante ornamentali e non", spiegano i giovani vivaisti di Coldiretti, che hanno selezionato un centinaio coltivate nei vivai pistoiesi. Saranno esposte e spiegate decine di varietà di piante ornamentali: Acer shishigashira, Acer Butterfly, Acer reticulatum, Bambu Fargesia, Brahea Armata, e altre ancora. Ma si potranno apprezzare anche le differenti piante d’olivi autoctoni toscani.

"L’evento – dice Serena Attucci, delegata Coldiretti Giovani Impresa di Pistoia – , oltre all’esposizione delle piante prevede una sezione tutta dedicata ai bambini, dai laboratori di ‘semina’ con i piccoli contadini che preparano il loro orto e la visita guidata al mercato, degustazione pane e olio, e poi, a simboleggiare la biodiversità animale ci saranno Paco e Moon, i due Alpaca che ‘staranno a guardare’ (e a farsi ammirare) lo spettacolo della natura,del mercato Campagna Amica".