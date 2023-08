Una gioia "Mondiale" per l’ucraino Polupan

Dopo alcune buone prestazioni è arrivata una bella notizia per i dirigenti dell’Unione Ciclistica Pistoiese Arcadia e per Andrea Panconi, dirigente di riferimento di questa società da diversi anni. La Federazione Ciclistica Ucraina ha infatti scelto a far parte della squadra che disputerà nei prossimi giorni i Campionati del Mondo in Scozia, per la prova in linea e per quella a cronometro, il diciannovenne Dmytro Polupan, tesserato per i colori arancioni della squadra pistoiese. Nato il 10 ottobre 2003, Polupan ha meritato questa doppia convocazione essendo uno specialista delle prove contro il tempo, in quanto detiene il titolo nazionale ucraino e possiede ottime qualità anche per essere utile al lavoro di squadra nella gara in linea. Naturalmente soddisfatti dirigenti e tecnici della Pistoiese Arcadia per questa bella notizia.