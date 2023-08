"Una Freccia per i Piccoli di Serravalle: Beneficenza al Meyer"

Si è svolta l’altra sera l’edizione 2023 di "Una freccia per il Meyer" organizzata dalla Pro Loco di Serravalle Pistoiese, evento di beneficenza a favore dell’ospedale pediatrico Meyer.

Mille gli euro raccolti durante la serata che ha visto la partecipazione di Silvia Pellegrini come truccabimbi, Sgurz e Le Domeniche del Lunedì come gruppi musicali che hanno accompagnato l’iniziativa. Centrale il contributo di Luciano Cesari, Pina Quadalti e Marco Cesari (il serravallino campione mondiale e fresco campione continentale di tiro alla sagoma), che hanno dato la possibilità a tutti di provare la disciplina del tiro con l’arco lasciando un’offerta al Meyer.

"Una freccia che scocca per avvicinarci, per rendere la nostra comunità più solidale – dice la presidente della Pro Loco, Giulia Romani – durante l’emergenza sanitaria ci siamo resi conto di quanto gli ospedali, il personale medico siano fondamentali, passato questo periodo non vogliamo lasciare soli i nostri eroi di ogni giorno".

"La raccolta fondi è andata benissimo e abbiamo fatto il bonifico a favore della fondazione ospedale pediatrico Meyer – fa sapere Marco Cesari, consigliere della Pro Loco di Serravalle Pistoiese e campione di tiro alla Sagoma –. Un grazie alla Pro loco Serravalle Pistoiese, organizzatrice della serata, al Circolo Arci Serravalle Paese, e al comune Serravalle Pistoiese per il sostegno".

L’appuntamento è per il prossimo anno: 16 agosto 2024, per dimostrare, di nuovo, la solidarietà della comunità serravallina e non solo.