Una fontana dedicata a Giacomo. L’inaugurazione insieme ai genitori

Il vento gelido e pungente come il dolore per la perdita di una giovane vita, scaldato dal sole limpido come l’amore che ha animato la vita di Giacomo Di Napoli. E’ stata una cerimonia bella e commovente quella di ieri in via Selva (condotta da Vittoriana Gariboldi dell’associazione ‘Giak nuotatore volante’), per inaugurare la fontana pubblica "A casa di Giacomo" davanti al condominio dove Giacomo Di Napoli, il più giovane pluripilota di tutti i tempi e campione italiano di volo acrobatico in aliante, aveva vissuto dal 2004 (quando aveva due anni) fino all’11 luglio 2022, giorno di quel terribile incidente in aliante a Castel Viscardo (Terni) che spezzò la sua vita. Ieri, 20 gennaio, Giak avrebbe compiuto 22 anni. Tante persone e autorità si sono riunite attorno ai genitori del ragazzo, per l’inaugurazione della fontana a lui dedicata, voluta da ‘Giak nuotatore volante’ (fondata dagli straordinari genitori di questo ragazzo eccezionale, Gennaro e Cristina), davanti al condominio che è stato a lui intitolato e dove aveva condiviso tanti momenti belli. La giunta aglianese ha autorizzato l’installazione della fontana in memoria di Giak. E’ in marmo travertino, con i bordi intorno alla vasca a seduta, a rappresentare le tribune olimpiche. La scultura in bronzo, scolpita dall’artista fiorentino Giorgio Butini, richiama Giak nell’atto di fare la bracciata a delfino rispecchiandosi nel volo dell’aliante. L’ala che sorregge la scultura è alta un metro e 90 centimentri (l’altezza di Giak), il trampolino è di 11 centimetri (numero che ricorda la data della morte del giovane atleta). Sul fondo della vasca, un mosaico incarna l’anima di Giacomo, trasmettendo la sua personalità socievole, inarrestabile e che irradiava gioia di vivere. Sull’apice del muretto il suo motto: "Nella vita come nello sport, o si vince o si impara, non si perde mai". Incorniciano la fontana tre simboli in arte topiaria: un aereo e un elicottero, un grande cuore a rappresentare l’amore eterno che lega Giacomo ai suoi genitori e alle persone che hanno condiviso con lui il suo amore per la vita. La fontana è stata benedetta da don Salvatore, cappellano dell’Aeronautica di Firenze. Sono intervenuti, l’artista Butini, il vicepresidente della Provincia Gabriele Romiti, il sindaco Luca Benesperi, il presidente del comitato regionale Coni Simone Cardullo e due ragazze del condominio.

Piera Salvi