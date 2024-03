Una folla per Ivan. La lettera dei genitori e l’abbraccio degli amici: "Ora sei il nostro angelo"

"Ciao Ivan, adesso sei il nostro angelo. Speravamo che un giorno ci avresti dato dei nipotini. Mai invece mi sarei aspettata di ritrovarmi a doverti salutare così". Dall’altare mamma Patrizia, pur nella enorme disperazione, ha trovato il coraggio di leggere una lettera ieri pomeriggio durante l’estremo saluto a suo figlio Ivan. La mamma ha ricordato anche i tanti bei momenti vissuti insieme a casa. Fabio, il babbo del ragazzo, era accanto a lei, a stringerle la mano, straziato dal dolore. Una grande folla ieri alle 15 aveva atteso davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo a Vignole l’arrivo del feretro di Ivan Niccolai, il 28enne di Valenzatico che ha perso la vita domenica 3 marzo nell’incidente sulla sua auto ad Agliana. Insieme ai parenti e ai conoscenti tantissimi erano i giovani che si sono stretti ai genitori e a Christian, il fratello minore, per dare l’estremo saluto al giovane e tentare di portare un po’ di conforto alla famiglia. A celebrare la messa è stato il parroco Don Eusebiu Farcas.

"Vedere così tante persone in chiesa per esprimere vicinanza alla mamma, al babbo e al fratello di Ivan ci fa capire quanto affetto questo ragazzo si era meritato – ha detto Don Eusebiu nell’omelia – non è facile trovare le parole di fronte alla morte di una persona così giovane. Ma come voi quando era piccolo lo tenevate tra le vostre braccia – ha aggiunto rivolgendosi ai genitori – adesso Ivan è tra le braccia di Dio". Il parroco poi ha proseguito citando o una frase che il giovane aveva detto una volta ai suoi amici: "Siamo scintille di Dio". "Adesso lui è una scintilla di Dio". Alla fine della messa oltre a mamma Patrizia hanno letto i loro messaggi di affetto per Ivan Niccolai anche due giovani ragazze e lo zio. "Portatelo sempre con voi - ha detto lo zio – finché tutti porterete Ivan con voi lui non smetterà di essere presente". Anche il sindaco Gabriele Romiti ha ricordato che bella persona era il giovane quarratino: "Un ragazzo solare, positivo – sono state le parole di Romiti – Voglio dire grazie ai suoi genitori che hanno saputo trasmettergli dei valori importanti". All’uscita del feretro dalla chiesa accompagnato da un lungo e commosso applauso. Un gruppo di ragazzi e ragazze hanno fatto volare dei palloncini bianchi, per salutare per sempre il loro amico Ivan.

