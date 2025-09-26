Una fiaccolata per la Palestina. Appello alla partecipazione

Domenica 28 settembre alle ore 21 si terrà a Montale una "Fiaccolata di solidarietà al popolo palestinese" promossa dal circolo Arci di Montale con il patrocinio del Comune di Montale. Il corteo con le fiaccole partirà dal circolo Arci, in via Martiri della Libertà, dal lato di via Amendola e proseguirà in un percorso circolare che attraverserà le vie principali del paese. Verrà raggiunta la piazza Matteotti e verrà percorsa la via Fratelli Masini passando dal municipio per proseguire in via Gramsci e in via Martiri fino a concludersi di nuovo alla casa del popolo. Al termine, nella sede del circolo, sono previste alcune iniziative non ancora programmate nel dettaglio. "Abbiamo deciso di organizzare la fiaccolata negli ultimi giorni – spiega il segretario del circolo Arci di Montale Emiliano Fregnan – perché ci sembrava urgente farla subito, visto quello che sta accadendo. Abbiamo invitato le associazioni di Montale, tutte le forze politiche e tutti i gruppi consiliari e soprattutto rivolgiamo un appello alla partecipazione a tutti i cittadini per dare un segno di solidarietà al popolo palestinese". Il circolo Arci aveva già organizzato "una veglia per Gaza" il 26 giugno. Ci furono letture e video e documenti filmati con testimonianze dirette della popolazione palestinese. "La pace e la giustizia – dichiarò allora e ripete oggi la presidente del circolo Arci Cecilia Innocenti – non sono parole astratte, ma scelte quotidiane che partono anche da qui, dai nostri territori, dalle nostre voci".

Giacomo Bini