Una famiglia ricca di storia

Laura e Giuseppe hanno due figli: Caterina, che per lavoro ha viaggiato molto tra Parigi e la Tunisia fino a fermarsi in Lussemburgo e ha portato così i suoi genitori a viaggiare molto per andare a trovarla,

e Vincenzo, che fa il restauratore.

Laura appartiene a una famiglia storica pistoiese: è la figlia di Giuliana e David Vignali che nel 1938 fondò la storica enoteca di via Carducci, oggi condotta dal fratello Luciano con la moglie Diana. L’enoteca spesso è una originale occasione di firmacopie per Laura che si intrattiene molto volentieri con i suoi lettori. "Con il mio “Appuntamento a Budapest“ ho fatto il pieno in via Carducci, e ne sono stata molto felice perchè sì, c’è proprio tanto bisogno di incontrarsi, di stare insieme".

lucia agati