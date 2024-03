Una donazione in memoria di Verdiani

Sono stati raccolti 950 euro in memoria di Nicola Verdiani e sono stati donati alla Fondazione radioterapia oncologica. La raccolta è avvenuta il 19 febbraio scorso, durante la messa celebrata nella chiesa di San Piero per il sesto anniversario della prematura scomparsa di Verdiani, a 40 anni, per una grave forma tumorale. Le offerte sono state devolute dalla famiglia di Nicola alla Fondazione radioterapia oncologica (Fro) per sostenere la ricerca sul cancro e le terapie oncologiche. Lorenzo Gori (foto), presidente della Fro, esprime profonda gratitudine: "Ringrazio per la sensibilità dimostrata dalla famiglia di Nicola e dai tanti amici per questa donazione e per il senso di solidarietà". La Fondazione (attiva da più di trent’anni) ha sede legale ad Agliana e sede operativa nel reparto di radioterapia di Careggi. Dal 2021, con l’iscrizione nel registro prefettizio, è autorizzata a operare su tutto il territorio nazionale, quindi è punto di riferimento per gli altri reparti di tutta Italia. Verdiani, originario di Agliana, poi trasferito a Pistoia dove svolgeva l’attività di sarto di abiti maschili nella sua ‘Officina sartoriale’ nel centro storico, era molto conosciuto, amato e stimato a Pistoia e ad Agliana. La mamma di Nicola, Giuseppina Mariotti, ha denominato la raccolta "Gocce di mare". "Ci ha lasciato il corpo di Nicola, ma non il suo spirito, la sua essenza piena di entusiasmo per il lavoro – dice Giuseppina – per la famiglia, per il mare. Il suo altruismo, la sua generosità, il culto dell’amicizia, quella vera, tutto questo non ci ha lasciato". Giuseppina evidenzia che amore e amicizia sono le parole più belle della lingua italiana e tutti quelli che ricordano Nicola ne sono l’emblema, rafforzato dalla generosità.

Piera Salvi