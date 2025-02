Una coperta multicolore. Frutto di un lavoro corale

Una diminuzione nei numeri nel primo mese di quest’anno – è il dato nazionale, secondo quanto rilevato dal Ministero dell’Interno – che, seppur positiva, non può essere festeggiata. Perché la violenza sulle donne è e resta un fenomeno che non chiede di abbassare la guardia neppure per un attimo. Informare, sensibilizzare e fare rete è l’obiettivo che si pone Viva Vittoria Pistoia con l’appuntamento in piazza il 16 marzo prossimo – questa la data corretta –, risultato di un’operazione di solidarietà e amicizia straordinaria che ha coinvolto associazioni, gruppi spontaneamente riuniti, studenti e studentesse impegnati a recuperare quel gesto talvolta dimenticato del lavorare a maglia e dello stare insieme per sé e per l’altro.

L’evento pistoiese di domenica 16 marzo (dalle 9 alle 19) nasce dalla collaborazione di due associazioni del territorio, Anteas Pistoia e C&TL Caript, con Viva Vittoria Odv. Un ponte che ha permesso di raccogliere migliaia di quadrati di maglia, ben oltre quanto era possibile immaginare al lancio di questa iniziativa, riuscendo così a ricoprire la piazza il giorno dell’evento con più di quattromila coperte, tutte destinate all’"adozione".

Chi vorrà contribuire a progetti a sostegno delle donne vittime di violenza potrà infatti assicurarsi la propria coperta offrendo una piccola quota libera. La nostra piazza è una delle quaranta che ospiterà analogo evento, con un numero di quadrati a maglia tale da far valere all’evento pistoiese la qualifica di terza città per numero di coperte raccolte. Un primato che può riempire di orgoglio gli organizzatori. "Abbiamo scelto il fare a maglia quale strumento per concretizzare questo progetto – ha raccontato la presidente e fondatrice di Viva Vittoria OdV, Cristina Begni – quale metafora di creazione e sviluppo di sé. Si è dimostrato un tramite perfetto, perché è un’attività creativa ancora molto diffusa e facilmente apprendibile, che in tutti gli adulti evoca immagini familiari e crea un’attitudine all’incontro e alla relazione sociale".

