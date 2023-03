Una consulta della cultura per promuovere le attività sul territorio

Dopo che lo scorso mese il consiglio comunale ne aveva approvato l’istituzione, la Consulta per la cultura del Comune di Quarrata entrerà a pieno regime all’inizio della prossima estate. Lo ha assicurato il sindaco Gabriele Romiti, facendo il punto sullo stato d’avanzamento dell’iter che porterà alla formazione: "Di un organismo consultivo, di partecipazione e confronto tra l’amministrazione e le varie forme di espressione culturale del territorio". Un’assemblea presieduta dal primo cittadino (o da un suo delegato) che vedrà in veste di consiglieri esponenti delle associazioni e degli enti culturali. L’obiettivo comune sarà quello di favorire l’organizzazione e la promozione di attività e manifestazioni culturali sul territorio, con un occhio al turismo e al commercio. Il regolamento della consulta, proposto dai partiti di maggioranza, è stato integrato con alcune proposte presentate dai consiglieri della Lega Stefano Nigi e Giancarlo Noci, per quanto il centrodestra (inclusi gli esponenti di Fratelli d’Italia) abbiano puntato il dito contro lo scarso coinvolgimento dell’opposizione nella stesura dell’atto e contro alcune criticità riscontrate a loro avviso nel meccanismo di formazione della consulta (fra cui la scelta di farne coincidere la durata con la fine dell’attuale legislatura).

Le prossime settimane saranno a ogni modo decisive: a breve dovrebbe intanto uscire il bando per individuare i soggetti interessati al progetto. E nei prossimi mesi, verrà definita la composizione del nuovo organismo. "Il primo passo è già stato compiuto, giunti a questo punto – ha concluso Romiti, anticipando i prossimi passaggi – entro la fine di marzo verrà pubblicato l’avviso pubblico per individuare i componenti della consulta. Contiamo di far sì che il primo incontro della consulta possa concretizzarsi entro i primi quindici giorni del prossimo luglio".

G.F.