Una comunità piena di energia. Se la fotografia racconta un mondo. I "Pistorienses" alla San Giorgio

La fotografia e il senso di comunità, sono i due elementi portanti del progetto "Pistorienses" ideato da Nicolò Begliomini per la Giorgio Tesi Editrice e che trova nell’evento di dopodomani, venerdì 19 gennaio, alle ore 19, nella Biblioteca San Giorgio, il suo punto di approdo a un anno esatto dalla fine della mostra allestita nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale, dove i volti di sessanta "Pistorienses" raccontarono il lavoro, l’ingegno e la solidarietà di una comunità. All’evento di venerdì, a ingresso gratuito, è invitata tutta la cittadinanza perchè è un occasione per toccare con mano il risultato di un anno di lavoro che conta, oggi, cento ritratti. Nicolò ha scelto un titolo che rappresenta tutto quello in cui ha creduto, in questi dodici mesi: "Innescare Energie nella Comunità". La fotografia ha qui un ruolo centrale che sarà sottolineato dalla presenza di Maurizio Galimberti, nato a Como nel 1956 e conosciuto come Instant Artist. Galimberti, considerato uno dei fotografi migliori al mondo, ha reinventato il genere del ritratto, immortalando artisti e personaggi della cultura internazionale. Segue idealmente il metodo del pioniere della fotografia, Nadar, i cui ritratti avevano sempre lo scopo di entrare in empatia con la persona fotografata, di andare oltre le apparenze e di svelarne i segreti più reconditi. Maurizio Galimberti dal 2017 è Instant Artist ufficiale di Fuji Italia. Il compito di Galimberti, sarà quello di analizzare il progetto "Pistorienses". Accanto a Galimberti, ci sarà la critica e curatrice fotografica Benedetta Donato, che ha già conosciuto Pistoia in occasione della mostra fotografica sull’Altare Argenteo. Benedetta Donato, sociologa dell’ambiente e del territorio, si occupa di progetti espositivi ed editoriali nell’ambito della cultura visiva. La terza, prestigiosa ospite che il pubblico potrà ascoltare sarà l’avvocato Florinda Saieva, co-fondatrice, insieme al marito Andrea Bartoli, del meraviglioso Farm Cultural Park di Favara. E’ presidente del Consorzio turistico Valle dei Templi. Florinda arriva a Pistoia sia per parlare di questa importante e positiva realtà culturale siciliana che ha saputo generare fiducia, speranza e voglia di cambiamento in un contesto molto difficile come quello di Favara, che per ribadire che questo genere di iniziative sono davanti agli occhi di tutti, a dimostrare inequivocabilmente che le cose, se si vuole, possono accadere. Un progetto importante che nel tempo si è evoluto in una piattaforma culturale per il cambiamento, che ha consentito la realizzazione di un qualcosa fino a poco tempo prima impensabile e che deve essere un esempio da seguire per altre realtà. Seguirà l’intervento del fotografo pistoiese Nicolò Begliomini. Il secondo momento della serata sarà la presentazione del numero 47 del quadrimestrale "Naturart" a cura del direttore editoriale, il professor Givanni Capecchi. Alle 20.15 apericena solidale per la biblioteca comunale di Quarrata, devastata dall’alluvione, e alle 21 concerto acustico dei Piqued Jacks, i quattro ragazzi favolosi di Buggiano.

lucia agati