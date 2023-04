Una commissione per i viadotti Ma i tempi per Maresca sono lunghi

Fumata grigia, pur nel rispetto delle regole, alla richiesta della "Commissione speciale viadotti", chiesta dalla consigliera Francesca Capecchi nella seduta del Consiglio provinciale di ieri. Sia pure a denti stretti di una parte della maggioranza, l’istituzione della commissione speciale, dopo una interruzione chiesta per un consulto interno, è stata approvata all’unanimità ma, diventerà operativa dopo averne predisposto regolamento e composizione. L’impegno è stato di farlo entro la fine del mese, naturalmente se le parti raggiungeranno l’accordo. La minoranza consiliare, per voce di Francesca Capecchi e Andrea Tonarelli ha chiesto l’istituzione della commissione per vigilare sui tempi, sull’andamento economico e monitorare situazioni gravi o anche solamente critiche, relativamente a ponti e viadotti; il pensiero è rapidamente corso a quello di Maresca anche perché non sono molte la strutture a poter vantare tempi quasi biblici ancora prima di veder iniziare i lavori che, era stato affermato sarebbero iniziati entro il 15 aprile ma, ad oggi non si vede traccia alcuna di possibile inizio attività.

Francesca Capecchi ha invitato la maggioranza a sposare la richiesta avanzata da lei, Andrea Tonarelli, Lorenzo Vignali e Milva Pacini al fine di istituire la commissione speciale per arginare le tempistiche infinite, dare maggiore chiarezza ai cittadini e monitorare tutte le situazione gravi o critiche che insistono sul territorio. Nicola Tesi, consigliere delegato alle strade ha rivendicato la trasparenza con cui gli uffici hanno operato affermando che tutto quanto è stato fatto, ha avuto inizio dopo aver informato e concordato con i sindaci, chiamandosi però fuori dalle responsabilità che sarebbero tutte in capo alla struttura tecnica.

"La commissione ci può essere ma noi siamo sempre stati trasparenti", ha detto con una sorta di difesa preliminare, che ha destato qualche sorpresa. Tesi non è stato comunque l’unico a cercare di rimanere fuori da una questione che non ha certamente i contorni definiti. Se è infatti vero che la costituenda commissione si occuperà di tutti i ponti, i cinque anni d’attesa inizio lavori per quello di Maresca, sono alla ricerca di un colpevole che da qualche parte dovrà venire fuori. La conclusione del presidente Marmo è stata che, indipendentemente dall’argomento le commissioni sono utili alla gestione e alla democrazia.

Andrea Nannini