Una collettiva di artisti pistoiesi a San Mommè Appuntamento sotto le logge della chiesa

Domenica all’insegna dell’arte quella in arrivo a San Mommè: per tutto il giorno dalle 10 alle 20 (con inaugurazione alle 16 a cura del pittore pistoiese Paolo Tesi) sotto le logge della chiesa di San Matteo si terrà la mostra "Arte in paese" a cura di Simona Tesi. Le rappresentazioni di arte contemporanea appartengono ad artisti tutti pistoiesi, tra cui i pittori Claudio Bellari, Natalina Bonini, Fernanda Fedi, Daniela Fedi, Luciano Gelli, Sergio Giannini, Nicla Nerozzi, Luciana Rossi, Simona Tesi e lo scultore Giorgio Fraino. L’iniziativa è promossa dalla pro loco di San Mommè ricorda le mostre artistiche degli anni ‘80 e ‘90, vere e proprie occasioni di aggregazione della popolazione e dei villeggianti.