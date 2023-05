Una città per i bambini Spettacoli, mostre, letture a misura dei più piccoli

Inaugurata mercoledì al nido di infanzia Il Grillo e spazio gioco Piccolo Blu la mostra diffusa Meravigliosi Risvegli: le stanze del meraviglioso. Iniziano così ufficialmente gli eventi con spettacoli, letture, mostre e laboratori organizzati dal servizio educazione e istruzione del Comune di Pistoia guidato da Federica Taddei, in collaborazione con Teatri di Pistoia. "Siamo contenti se possiamo meravigliare i bambini nello scoprire la loro città - ha affermato l’assessore Menichelli -. Il tema per questa nona edizione di Infanzia in Città è Meravigliosi Risvegli: i bambini saranno i protagonisti insieme alla città di Pistoia, dove potranno scoprire luoghi, angoli e persone. Tra gli eventi ci sarà il Piantastorie, alla serra di libri inaugurata settimane fa, o Favole a Colazione dove i bambini potranno ascoltare storie che gli verranno raccontate nei bar, ristoranti o centri commerciali. E infine, un piccolo esempio di un luogo magari per loro sconosciuto che è il cinema più piccolo del mondo, il Cinetandem all’interno del Funaro, dove ci saranno delle proiezioni a sorpresa. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa prima di tutti i servizi educativi del comune, le educatrici e i genitori, i Teatri di Pistoia, la Mabellini. Favole a Colazione sarà possibile grazie al contributo di CNA, Confartigianato e Confcommercio Confesercenti e Commercio Pistoia. Non per ultimo Unicoop Firenze".

L’evento sarà domenica prossima 7 maggio, dalle 10 alle 12, per i bambini tra i 2 e i 10 anni che, accompagnati da un adulto, potranno ascoltare storie e racconti nella ventina di locali tra bar, librerie, pasticcerie e osterie che hanno messo a disposizione i loro spazi per permettere l’iniziativa. "Siamo molto felici di riprendere anche dopo anni, nel 2020 l’edizione purtroppo saltò per ovvi motivi, con questa collaborazione rinnovata con il comune di Pistoia per Infanzia in città - ha detto Francesca Giaconi, responsabile Teatro Ragazzi per l’associazione teatrale Pistoiese -. Un’opportunità per tutta la provincia di Pistoia dedicata alla prima infanzia, dai 2 anni fino arrivare agli 8. L’associazione teatrale pistoiese collabora da anni con il comune per questa iniziativa così come adesso il Funaro. Gli spettacoli inizieranno con Billy Elliot, poi Ossicini e altri che insieme ai laboratori saranno sia al Manzoni che al Funaro, così come alla Mabellini. Alla base del benessere che i teatri di Pistoia vogliono portare all’interno di questo festival c’è anche l’entrata a teatro, far capire quanto l’esperienza di uno spettacolo dal vivo possa essere importante anche per la crescita, per abituare i bambini alla cura e alla meraviglia". L’elenco degli eventi e le relative informazioni sono consultabili sul sito del comune nella sezione dedicata a Infanzia in Città all’interno dell’area tematica dell’educazione.

Gabriele Acerboni