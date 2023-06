Una certezza è Giorgio Tesi Group "Il salto? Non ci tireremo indietro"

La Giorgio Tesi Group è pronta a proseguire al fianco del Pistoia Basket 2000. L’azienda vivaistica di Fabrizio Tesi è da circa quindici anni vicino alla società biancorossa, c’era dieci anni fa come primo sponsor e c’è stato adesso, sempre come sponsor principale, per la seconda scalata nella massima serie. "Siamo felicissimi – afferma Fabrizio Tesi, legale rappresentante Gtg – dopo dieci anni precisi siamo tornati di nuovo in serie A. Quando le cose vengono fatte bene i risultati arrivano sempre è stato così dieci anni fa ed è stato così oggi. Devo dire che si sono tante somiglianze tra il gruppo di oggi e quello del 2013 entrambi composti da grandi uomini prima che grandi giocatori. Due gruppi uniti, solidi, che hanno sempre lavorato con in mente un obiettivo preciso. Nel 2013 arrivò la promozione dopo aver perso l’anno prima la finale contro Brindisi, quest’anno dopo la semifinale contro Verona ma in entrambe i casi i gruppi erano gli stessi segno che la continuità è fondamentale nello sport. Devo dire che la differenza è che questa promozione è stata inaspettata, nessuno ci dava tra le squadre che potevano giocarsi la serie A ma quando si crea l’alchimia giusta, quando ci sono un direttore sportivo e un coach di grandissimo livello e dei giocatori disposti a sacrificarsi e dare tutto, una società che è riuscita ad andare avanti nonostante le difficoltà e un pubblico fantastico niente è impossibile".

La Gtg è uno dei pilastri della società e l’intenzione è quella di continuare ad esserci. "Parleremo con la società – spiega Fabrizio Tesi – perché la serie A comporta un impegno diverso e c’è da capire di cosa si tratta, di quali numeri si parla ma noi non ci tireremo indietro. Valuteremo il tipo di impegno ma ci siamo e continueremo ad esserci con la volontà di mantenere la categoria senza fare il passo più lungo della gamba e con la ferma convinzione che il pubblico rappresenti un fattore fondamentale. Abbiamo visto l’importanza dei tifosi nelle gare contro Cantù e Torino, ecco, è quello il pubblico che dovrà esserci ogni domenica al palazzetto per far capire a tutti che vincere a Pistoia non sarà facile per nessuno".

Maurizio Innocenti