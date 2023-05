Una casa per la cultura La Società pistoiese storia patria trova sede "Salvi 15mila volumi"

Quel che era solo parola detta, è diventata infine parola scritta.

È stata formalizzata la convenzione che permetterà alla Società Pistoiese di Storia Patria di trovar casa negli spazi del ristrutturato complesso di San Jacopo in Castellare, dopo i problemi strutturali alla sede di via dei Pappagalli 29 che avevano di fatto lasciato senza un tetto la storica associazione. Così stabilisce la delibera di giunta approvata nella seduta del 26 aprile scorso e pubblicata ieri, a conferma di quanto già annunciato dal sindaco Tomasi lo scorso marzo in occasione della presentazione in anteprima alla stampa dei lavori di ristrutturazione del complesso di San Jacopo. Sei anni, tanto durerà la convenzione oggi perfezionata, secondo un comodato di tipo gratuito, così come stabilivano accordi decennali a regolare i rapporti tra le due parti. "Siamo a chiudere positivamente e con soddisfazione questa vicenda. In questi giorni il passaggio in sede per un sopralluogo – commenta il presidente della Società, il professor Luca Mannori –. L’ipotesi più verosimile è che si possa prendere possesso degli spazi entro la fine di questo anno".

"Prima l’acquisto della mobilia da parte del Comune, poi il trasloco della biblioteca. Un’operazione non banale, dal momento che stiamo parlando di 10-15mila volumi – spiega –. Ci fa piacere oggi poter guardare al futuro con più serenità. Da parte nostra assumiamo seriamente l’impegno ad aprire un dialogo più assiduo con il pubblico". Il rapporto tra Comune di Pistoia e Società Pistoiese di Storia Patria, ricordiamo, è regolato da una convenzione risalente al 1970 dove si stabilisce che il primo debba provvedere a fornire all’ente una sede in cui insediarsi e il secondo in cambio debba fornire al Comune materiali di studio e pubblicazioni curati dalla Società stessa. Prima ubicata in vicolo della Sapienza 12, quella sede si trasferì nel 2003 in via dei Pappagalli. Fino ai problemi strutturali riscontrati a inizio 2021 che, a garanzia della sicurezza di tutti, costrinsero alla misura del divieto d’accesso agli spazi sino a quel momento in uso alla Società. "Per quel che riguarda l’attività di ricerca e studio – conclude Mannori – dovremmo riuscire a chiudere entro l’anno un libro sulle nostre Mura che le racconta dall’età longobarda a oggi".con spunti utili circa la loro presenza nella società contemporanea".

l.m.