Una biblioteca dentro il circolo Puccini

Il catalogo è in continuo aggiornamento, com’è normale che sia quando si è sommersi dalla generosità altrui, ma quel che di certo intanto c’è è l’esistenza di un nuovo presidio culturale. Novità in casa circolo Arci Puccini di Capostrada dove da sabato scorso ha aperto i battenti una Biblioteca del popolo con servizio prestito di libri rivolto al quartiere e alla comunità in generale, quale segnale di una realtà che crede nel potere delle relazioni e della cultura e che in questi sceglie di investire. La raccolta al momento conta più di cinquecento libri, con titoli per adulti, ragazzi e bambini frutto ciascuno di donazioni da parte dei soci, amici o concittadini, una quantità tale da aver riempito già due librerie e da richiederne l’installazione di una nuova che arriverà nei prossimi giorni. In aggiunta alla biblioteca tradizionale anche una casina dei libri sospesi il cui principio è "prendi se vuoi, lascia se puoi" al cui interno si trova una piccola selezione di libri in periodico aggiornamento e a disposizione di chiunque voglia prendere o donare.

La novità arriva un anno dopo la riapertura del circolo che aveva vissuto un periodo di stop e che ora sta rianimando il quartiere con iniziative sempre nuove. "Avvertivamo l’esigenza di costituire nel quartiere un luogo di comunità e di scambio libri per adulti e bambini e così è nata la biblioteca. Lo spazio resterà fruibile nei momenti di apertura del circolo quindi il mercoledì pomeriggio e il giovedì sera, oltre a giornate o serate extra nelle quali il circolo realizza iniziative – spiega la presidente del circolo Valentina Vettori –, mentre la casina esterna sarà sempre fruibile e rifornita da noi a rotazione. I libri sono arrivati nei mesi scorsi grazie agli appelli di raccolta che avevamo lanciato e ancora oggi questa risposta continua, tanto che pensiamo di poter ampliare il catalogo a stretto giro. Ci piaceva dare un segnale che si aggiungesse già alla serie di cose che eravamo riusciti a organizzare con i laboratori del pomeriggio, le attività di pizzeria del popolo il giovedì sera e molte altre cose che ben si inseriscono in un contesto di rigenerazione generale di questo luogo che sta proseguendo con successo. Il mio ringraziamento dunque va a tutti i soci, alle nostre bibliotecarie Maria Antonietta, Patrizia e Manola e al nostro volontario Tiziano che ha realizzato la casetta in legno esterna al circolo".

linda meoni