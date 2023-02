Una bella camminata sulle colline per raccontare Montale: domenica in marcia

"Montale raccontata dai montalesi" è il titolo di una camminata in programma domenica 12 febbraio che vuole essere un percorso nella memoria della comunità. L’itinerario, di sei chilometri e un dislivello di duecento metri, si distende tra il paese e le colline. Il ritrovo è alle 8,30 nella piazza centrale, partenza alle 8,45 e rientro alle 13 (iscrizioni al numero: 3283828924). Il programma prevede "varie fermate dai montalesi che racconteranno la loro storia". I montalesi raffigurati nella locandina dell’evento sono Emilio Bertini, commerciante ed ex presidente del Comitato Festeggiamenti, Brunero Torracchi, cavaliere della repubblica ed ex presidente del Gruppo Alpini di Montale, Paolo Iori, pastore tra la piana e la collina montalese, Fedele Votino, commerciante e animatore di tante iniziative. La camminata è organizzata dal Gruppo Podistico Trekking, Croce d’Oro, Gruppo Trekking Storia Camminata, Auser, Centro Sportivo Italiano e Comune.

Giacomo Bini