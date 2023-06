Una "Babele" per tutte le lingue Tra mondo antico e contemporaneo

Cultura e studio delle lingue: un binomio che non può trascurare la relazione tra mondo antico e mondo contemporaneo. E’ partendo da questa riflessione che dal prossimo anno scolastico saranno a disposizione di studenti e insegnanti del liceo Forteguerri nuove risorse tecnologiche per potenziare lo studio delle lingue straniere. Nello storico edificio di Corso Gramsci è stata appena inaugurata la nuova aula multimediale polifunzionale Babele, realizzata con il contributo della Fondazione Caript. In continuità con il progetto di rifacimento di alcuni laboratori scientifici, nel locale, già precedentemente utilizzato come laboratorio, sono stati installati 28 computer in rete muniti di monitor e cuffie, collegati con una postazione centrale che permetterà al docente di interagire con ogni singolo studente.

L’aula sarà utilizzata soprattutto come laboratorio linguistico per la didattica integrata dell’inglese, del francese e dello spagnolo. "Questo luogo servirà a favorire l’apprendimento e consolidare le quattro competenze linguistiche principali, ossia ascolto, parlato, lettura e scrittura – ha spiegato Anna Maria Corretti, dirigente scolastica del Forteguerri – soprattutto nella prospettiva di utilizzare queste risorse per le ragazze e i ragazzi del nostro istituto che intendono frequentare i corsi per ottenere le certificazioni. Sempre nell’ottica di un’apertura internazionale la nostra scuola intanto ha aderito a due consorzi per consentire ai ragazzi di andare all’estero in Erasmus".

Nel laboratorio linguistico studenti e studentesse potranno essere maggiormente coinvolti per esempio nelle lezioni in formato audio e video, oppure rispondendo a test di comprensione. Inoltre la presenza nell’aula anche della Lim permetterà all’insegnante di proiettare sullo schermo il proprio desktop per condividere immagini, testi e tabelle. Soddisfazione anche da parte di Lisabetta Buiani, componente del consiglio della Fondazione Caript: "Nel corso del tempo come Fondazione abbiamo sempre più implementato l’aiuto alle scuole – ha sottolineato Buiani –. E’ proprio all’insegna di tradizione e innovazione che intendiamo proseguire su questa strada, stanziando nuovi fondi anche per il prossimo triennio 2024-2026, per sostenerle in questo periodo di transizione".

Daniela Gori